Orologi da uomo Autunno 2020: i cinque più belli creati per distinguersi

Orologi da uomo Autunno 2020

I più belli creati per distinguersi

I 5 modelli più innovativi nati per stupire

Orologi da uomo Autunno 2020 – Gli orologi hanno tante funzioni: indicano l’ora, misurano il tempo, fungono da promemoria… ma c’è un’abilità che più di tutte devono possedere: la capacità di distinguere chi li indossa e stupire chi li osserva.

Abbiamo selezionato per voi 5 orologi da uomo: dai materiali più imprevedibili alle costruzioni futuristiche; cinque modelli che vi faranno distinguere… al primo sguardo!

La nostra classifica comincia con Hublot Big Bang Millennial Pink : progettato in collaborazione con Garage Italia e Lapo Elkann, questo orologio vanta una cassa da 42 mm in leggero alluminio. Il colore è stato ottenuto attraverso l’anodizzazione, un processo che protegge e decora, e al contempo ha il vantaggio di conferire alla cassa e ai componenti la tonalità pastello desiderata unita a una straordinaria resistenza a graffi e urti.

Proseguiamo con Zenith Defy El Primero 21 Carl Cox: questo cronografo con precisione a 1/100 di secondo è ispirata al DJ di fama mondiale Carl Cox. L’orologio è dotato di lunetta in carbonio e cinturino con impunture che si illuminano al buio, con un disco in vinile in miniatura come indicatore dei secondi sul quadrante aperto. Un’edizione limitata di 200 esemplari.

Passiamo poi a Girard-Perrgaux Quasar Light: qui la trasparenza è spinta all’estremo. La cassa da 46 mm è in vetro zaffiro così come gli iconici ponti del tourbillon. Sono state impiegate oltre 200 ore di lavoro per realizzare questo modello, prodotto in soli 18 esemplari.

Roger Dubuis Excalibur Diabolus in Machina invece, è un modello che si fa notare e… sentire: la sua ripetizione minuti gioca infatti sulla sonorità del tritono, il famoso “Diabolus in Musica” bandito dalla musica religiosa medioevale.

E per finire, ma non per importanza, Patek Philippe Ripetizione Minuti Tourbillon: questo modello con suoneria si distingue per la sua architettura aperta senza quadrante che permette di ammirare, anche con l’orologio al polso, il meccanismo a carica manuale, compresi, per la prima volta, i martelli e i timbri.