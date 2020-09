Apple Marina Bay Sands Singapore

Il primo Apple Store galleggiante

Una delle strutture più spettacolare e originale mai costruita

Apple Marina Bay Sands Singapore – Da sempre Singapore è una delle avanguardie della tecnologia mondiale e ora a confermarlo ci pensa il nuovo Apple Store: qualcosa di mai visto in precedenza.

Sul lungomare di Singapore, isola città-stato a sud della Malesia, Apple è in procinto di aprire il 512esimo retail shop Apple aperto nel mondo ma, questa volta, sarà galleggiante e si chiamerà Apple Marina Bay Sands Singapore.

Ubicato su uno specchio d’acqua che in precedenza era occupato dal nightclub Avalon nel lungomare di Singapore, sede dell’hotel di lusso Marina Bay Sands, il nuovo store della mela si distingue per la sua peculiare forma sferica. E’ il terzo Apple Store di Singapore dopo Orchard Road aperto nel 2017, e l’Apple Jewel Changi Airport, situato in un’enorme struttura che, tra le altre cose, può vantare la cascata interna più alta al mondo.

Sicuramente però questo è il più spettacolare e originale mai costruito. Apple ha realizzato una struttura in grado di stupire sia durante il giorno, quando appare come un’astronave dei film di fantascienza degli anni ’90 e i pannelli di vetro riflettono lo skyline del Downtown Core e il movimento dell’acqua, sia durante la notte quando prende letteralmente vita illuminandosi delicatamente ed evocando il disegno delle lanterne tradizionali usate durante il Mid-Autumn Festival che si tiene nella città.

La struttura futuristica comprenderà anche alcuni hub dove poter assistere ad eventi e seguire corsi. Ma la vera grande attrazione del nuovo negozio Apple sarà la sua posizione. Il negozio infatti, dalla forma di una grande cupola su cui appare ben in evidenza il simbolo della mela, sorgerà completamente sull’acqua.

Non è ancora stata resa pubblica la data di inaugurazione dello store, ma un portavoce della compagnia assicura che ormai non dovrebbe mancare molto, forse in concomitanza del lancio del nuovo iPhone.

L’ennesimo gioiello di design per una compagnia che ha sempre fatto dell’estetica e della tecnologia il proprio marchio di fabbrica.