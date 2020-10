Aston Martin Vantage 007 Edition & DBS Superleggera

Due modelli esclusivi per sentirsi come Bond

Due supercar sportive alla 007 in edizione limitata

Per omaggiare la pellicola “No time to die” di Cary Joji Fukunaga, la 25esima della saga di James Bond in arrivo sul grande schermo a novembre, la Casa di Gaydon ha presentato le edizioni speciali Aston Martin Vantage 007 Edition e DBS Superleggera 007 Edition.

Proposte in tiratura limitata, le Aston Martin Vantage e DBS Superleggera 007 Edition sono firmate dal reparto Q del marchio d’Oltremanica, dedicato alle personalizzazioni su misura e verranno consegnate ai fortunati proprietari a partire dal primo trimestre del 2021.

L’Aston Martin Vantage 007 Edition verrà realizzata in 100 unità e trova la sua ispirazione nella Aston Martin V8 che compariva in “007 – Zona Pericolo” del 1987. E’ caratterizzata da una colorazione esterna in Cumberland Grey “spezzata” da inserti gialli.

L’abitacolo annovera interni di pelle Obsidian black, con sedili ispirati a quelli della V8, e dettagli cromo scuro. Il marchio 007 viene applicato sulla console centrale degli esemplari con cambio manuale, mentre sulle alette parasole è ricamata una frequenza radio (96.60 FM), la stessa della polizia russa sfruttata dall’agente segreto per darsi alla fuga nel film del 1987.

A discrezione dell’acquirente, è possibile richiedere una targa incisa al laser nell’abitacolo che fa riferimento ad armi e gadget presenti sulla vettura di oltre trent’anni fa.

Il prezzo di listino parte da 161 mila sterline (circa 178 mila euro).

L’Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition sarà invece prodotta in soli 25 esemplari e si caratterizza per una colorazione esterna in Ceramic Grey, oltre che per una lunga serie di elementi in fibra di carbonio e per i cerchi in lega da 21” di diametro con razze a Y.

All’interno, rivestimenti in pelle nera con inserti rossi, badge dedicati e loghi richiamano al mondo di 007. Il motore è il 5.2 V12 con doppio turbocompressore, capace di erogare 725 CV e una coppia massima di 900 Nm, la più alta dell’intera produzione stradale di Aston Martin.

Il prezzo di listino in questo caso è di 279.025 sterline (poco meno di 310 mila euro).