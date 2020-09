Classifica zodiacale Autunno 2020 Vergine: prima posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Vergine stilata da Excellent Magazine

Venere transita proprio nel vostro cielo, quindi se siete soli e volete innamorarvi, agite entro fine ottobre. Cercate di conoscere nuove persone perché tra queste potrebbe esserci qualcuno con cui iniziare una storia d’amore.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Vergine: Amore

Fantastico periodo per chi è in coppia e ha già qualcuno da amare. Ma non mancano tante occasioni per i cuori solitari: con un pò di pazienza troverete una persona che vi farà battere il cuore nuovamente!

Classifica zodiacale Autunno 2020 Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, qualsiasi traguardo in ambito lavorativo può essere raggiunto. Se avete in mente un’idea o un nuovo progetto, cercate di trovare utili sostegni e vantaggi economici!