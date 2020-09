Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 MercoledÃ¬

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un angolo galvanizzante tra Venere e Urano porta un colpo di coraggio e motivazione alla tua giornata.

Mettiti in gioco Ariete, e traccia i sentieri per ottenere ciò che vuoi. Smettila di essere timido riguardo a quell’opportunità che stavi cercando! Fai quello che serve per stupire e rendere impossibile per i poteri forti ignorare la tua abilità professionale.

Il partner è capriccioso: lavori davvero troppo! La vita non è solo dovere ma un insieme di emozioni ed esperienze che meritano di essere godute con pienezza. Ricordalo!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’elettrizzante Urano si scontra con l’estetica Venere oggi, spingendoti all’azione. Stai alla larga dall’austero e affidati alla tecnologia e alla creatività quando progetti i tuoi nuovi sistemi operativi. Cerca di divertirti e coinvolgi nel tuo mondo fantastico chiunque altro vive sotto il tuo tetto!



SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Oggi, mentre Urano getta ombra sulla pacifica Venere, le tue parole potrebbero iniziare una guerra. Prenditi un momento per pensare o, meglio ancora, lascia che un amico fidato ti consigli. Sai che le tue parole sono completamente giustificate, ma di bruciare ponti che non possono essere ricostruiti. Prendi la strada maestra, poi intraprendi un esercizio rigoroso per eliminare l’aggressività.



Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Toro, la pacifista Venere si schianta contro il ribelle Urano e ti sbatte al lato della strada. Prima che tu te ne renda conto, potresti essere coinvolto in un brutto battibecco con qualcuno che sa esattamente come premere suoi tuoi pulsanti deboli. È difficile tacere in una situazione come questa, ma il silenzio può essere la tua arma vincente: ti manterrà al di sopra della mischia mentre scegli la linea d’azione più saggia.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Calmati, Vergine. Potresti sentirti stanco! Sei in pericolo di esaurimento se provi a fare troppe cose contemporaneamente. Urano governa la tecnologia, quindi un assistente virtuale potrebbe essere perfetto oggi. Se riesci a prenderti un giorno libero, immergerti nell’arte e nella cultura questo ravviverà il tuo spirito. Fai un tour in un quartiere nuovo o guarda un bel film d’amore stasera!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Mentre la sensuale Venere e il ribelle Urano si confrontano oggi, tu potresti essere colpito da un raro attacco di possessività. Non soccombere: trasformalo in un gioco mentale a tuo favore. Cosa manca alla tua vita che fa scattare questo mostro dagli occhi verdi? Iscriviti a un corso che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Perseguire le cose che ti fanno sentire potente è il modo migliore per bandire l’insicurezza.



Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia perdere le sottigliezze e diventa reale, Gemelli. Urano eccentrico si scontra con Venere oggi, fornendo la scintilla di cui hai bisogno per fare una mossa vincente. Sii onesto su chi sei e su come vorresti che la connessione tra te e gli altri si evolvesse. Il tuo candore potrebbe portare a una relazione o ad una collaborazione esilarante.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei un solido sostenitore e difensore dei tuoi cari Bilancia, ma non devi essere la linea diretta per le crisi personali di tutti. Lasciare che gli altri assumano quel ruolo per un pò potrebbe non essere una cattiva idea. Oggi Venere potrebbe distrarti con cose migliori su cui concentrarti, come ad esempio incontrare un amico per una passeggiata dopo il lavoro o guardare un bel film!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un quadrato Venere-Urano irritato ti fa correre oggi, Acquario. Non è così che generalmente funziona il tuo segno e oggi non è il giorno giusto per fare mosse avventate. Aspetta prima di distruggere una relazione o un affare, soprattutto se stai agendo per compensare eccessivamente la tua ambivalenza. Prima di decidere, considera bene tutto.



Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il ribelle Urano spinge Venere in cerca di pace, mettendoti in guardia contro i pericoli. Non stare zitto se qualcosa non ti sta bene, che si tratti di un amico che continua a cercare di venderti un’idea imprenditoriale o una nuova politica ingiusta dell’ufficio. Fai sapere alle persone che le loro azioni non sono in linea con i tuoi valori.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Ci sono giorni in cui puoi riposare sugli allori Scorpione, ma purtroppo questo non è uno di quelli. Un quadrato appiccicoso tra Venere e Urano sta alimentando la competizione e cercheranno di impadronirsi del tuo posto se non sarai al top della forma. Non arrabbiarti. Se ci pensi bene, ti stanno facendo un favore accendendo un piccolo fuoco sotto i tuoi stivali da combattimento.



PESCI ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato oggi Pesci, ma sei sicuro che gli altri sappiano davvero di cosa hai bisogno? La tensione tra Venere e Urano è in una comunicazione confusa… su tutto. Dai al tuo team gli strumenti necessari di cui ha bisogno per portare a termine il lavoro e resta per assicurarti che sappiano come usarli.