Medicina Estetica Rimini

MedEstetyk: la bellezza nel futuro

Medicina Estetica Rimini – A Villa Verucchio, in provincia di Rimini, l’ambulatorio medico estetico MedEstetyk è dal 2018, il tempio dedicato alla bellezza e a tutti coloro che amano e desiderano prendersi cura del proprio corpo grazie a trattamenti mirati di medicina estetica e correttiva.

A gestirlo è il Dott. Lo Bianco Gregory che, con la sua esperienza ventennale e con il supporto di validi e qualificati colleghi, è in grado di garantire ai suoi pazienti numerosi trattamenti all’avanguardia per la correzione degli inestetismi di viso e corpo.

Qualunque siano le tue esigenze e volontà, i tuoi sogni e le tue speranze, da MedEstetyk troverai la soluzione ideale per soddisfare i tuoi desideri in un percorso guidato pre e post trattamento, in cui la tua salute e il tuo benessere saranno sempre al primo posto.

Professionalità, competenza, passione e affidabilità sono solo alcuni dei punti forti del centro che, da anni, garantisce ai suoi pazienti l’opportunità di guardarsi allo specchio con orgoglio, ponendo fine a tutti quei fastidiosi inestetismi spesso causa di insicurezza e bassa autostima.

Affidandoti nelle sapienti mani del dott. Lo Bianco avrai la certezza di risultati efficaci e duraturi, con metodiche moderne e specializzate, pensate ad hoc per ogni esigenza.

Tra i numerosi trattamenti di medicina estetica e correttiva praticati da Medestetyk, merita menzione il tratto distintivo e fiore all’occhiello del centro: il Trattamento con Fili di Trazione, per il quale il dott Lo Bianco è una garanzia assoluta, massimo esperto nel suo campo e uno dei pochi a praticarlo nella zona di Rimini.

Si tratta di una vera e propria soluzione all’avanguardia nel campo della medicina estetica: una rigenerazione profonda della cute effetto lifting, un innovativo trattamento anti-età viso e corpo non invasivo e dal risultato naturale.

Questa nuova metodica si basa sull’utilizzo di fili in polidiossanone, materiale utilizzato da anni per produrre fili di sutura riassorbibili. I fili vengono introdotti nella zona interessata del viso o del corpo tramite aghi sottilissimi, assolutamente indolore, per ricreare un reticolo sottocutaneo in grado di stimolare i fibroblasti a sintetizzare nuovo collagene.

Oltre ad avere un’azione biostimolante, i fili sono in grado di dare sostegno alla zona interessata con conseguente effetto lifting. Sono completamente riassorbiti dal corpo in modo del tutto naturale dopo circa 6-8 mesi, con un beneficio che si protrae a lungo nel tempo.

I vantaggi? Tanti! Miglioramento del tono cutaneo e dell’estetica generale; maggiore elasticità, vitalità e luminosità della pelle; riduzione delle rughe; effetto lifting naturale; nessuna incisione né punti di sutura; una tecnica veloce e sicura.

Altro fiore all’occhiello del centro è la Radiofrequenza Medica, un trattamento medico di ringiovanimento della pelle del viso e del corpo. La radiofrequenza medica, a differenza di quella estetica, è una vera e propria cura terapeutica che permette di ottenere un lifting non chirurgico, quindi senza l’utilizzo del bisturi.

Questo trattamento permette di rimodellare il collagene negli strati più profondi della pelle che, attraverso i fibroblasti, producono nuovo collagene che andrà a sostituirsi a quello più vecchio. La terapia utilizza le proprietà delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza, in grado di produrre calore. Il calore sprigionato applicato direttamente sulla pelle, permetterà così di stimolare l’attività dei fibroblasti nella produzione di nuovo collagene.

In questo modo le rughe si appiattiscono, la pelle appare subito più tonica e luminosa e si riduce il rilassamento cutaneo. Se utilizzata nel corpo ha un’azione efficace per il rilassamento cutaneo. Nel viso contrasta le rughe del contorno occhi, collo e decolleté. E’ un metodo di trattamento sottocutaneo assolutamente indolore, non invasivo e con risultati sin dalla prima seduta.

Proseguendo nella lunga lista dei trattamenti del centro, merita menzione il trattamento di Carbossiterapia che Ewa, infermiera specializzata, pratica da anni grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia.

La carbossiterapia, sebbene sia nata all’inizio del secolo scorso, è tornata in auge solo negli ultimi 15 anni come potente rimedio anti cellulite. E’ un trattamento medico che consiste nell’iniettare anidride carbonica sotto forma gassosa nel derma o nel tessuto sottocutaneo, a scopo terapeutico. L’anidride carbonica svolge azioni di vario tipo su diversi sistemi: quello vascolare, quello adiposo e sulla cute.

Questa terapia si rivela estremamente utile anche per tutte quelle patologie croniche che sono caratterizzate da una sofferenza della microcircolazione o che traggono benefici da una maggiore ossigenazione dei tessuti.

Per i suoi svariati meccanismi di azione, la carbossiterapia risulta efficace nel trattamento di disturbi del microcircolo, insufficienza venosa, ulcere, cellulite e adiposità, invecchiamento cutaneo, smagliature e ringiovanimento vulvare.

MedEstetyk

Via Statale Marecchia, 8G

Villa Verucchio (Rimini)

348-8553694

0541-1833237