Excellent Magazine Autunno 2020

#DISTINGUERSI IN UN AUTUNNO “MASCHERATO”

Cari amici lettori,

tutta la redazione è felice di ritrovarvi su questo nuovo numero di Excellent Magazine.

Benvenuti sull’edizione in anteprima online dedicata all’Autunno, stagione nella quale gli alberi si spogliano delle loro chiome e noi iniziamo a coprirci di più, salutando un sole che scalda meno e che anticipa la sua dipartita giornaliera in un tramonto meno intenso di gradazioni del color rosso.

In questa stagione cadono le foglie… ma non le mascherine. Per tanto essere felici o tristi servirà a poco se desiderate comunicarlo a chi vi può stare accanto. Purtroppo le nostre emozioni verranno filtrate e occultate nuovamente da questi sistemi di protezione, che anche la vostra sarta di fiducia vi potrà personalizzare per rendere il vostro look ben abbinato.

Voi metteteci la faccia, sentitevi tranquilli nel vivere in mezzo agli altri esponendovi nel modo che vi rende più sereni. Con o senza mascherina? Non ve lo possiamo consigliare noi. Potremmo suggerirvi amichevolmente di distinguervi usando il buon senso!

Spero non abbiate problemi a scegliere quale maschera indossare il 31 ottobre… (Scherzetto!)

Su questo numero #Distinguersi : il Dott. Gregory Lo Bianco nella rubrica Benessere.

SFOGLIA LA RIVISTA QUI:

Sappiamo quanto il tema della medicina estetica sia un argomento oltremodo delicato.. e se l’estate è finita, invece “certi canotti” continuano a circolare alla deriva delle location anche in inverno.

MedEstetyk è etica, consapevolezza e capacità di dare il vero significato all’estetica, ovvero essere felici della propria immagine, in armonia con se stessi.

In questa anteprima online avrete modo di scoprire tutte le ultime novità sul focus dell’Eccellenza all’interno delle oramai famose rubriche: Moda, Arredamento, Benessere, Tecnologia, Motori, Viaggi, Gusto.

Prossimamente potrete sfogliare le pagine lisce e patinate della rivista cartacea nelle migliori boutique e bar/caffé e avrete la possibilità di richiederne gratuitamente una copia al vostro edicolante di fiducia nelle città di: Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, San Giovanni Marignano, Morciano di Romagna, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria, Gambettola, Cesenatico, Pinarella di Cervia, Cervia, Milano Marittima, San Leo e Repubblica di San Marino.

Buon lettura!

Massimiliano Pozzi