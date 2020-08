Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non perdere di vista i tuoi progetti e i tuoi desideri, Ariete. C’è una grande quantità di potere ed energia manipolativa nell’aria oggi che potrebbe portarti fuori strada se non stai attento. Abbi fiducia in te stesso e non tirarti indietro se le cose diventano troppo conflittuali. Prendi il controllo dell’auto che stai guidando invece di scendere a casaccio lungo la collina.



LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbero esserci molte polemiche su qualcosa che ti sembra abbastanza insignificante, Leone. Cerca di vedere la bellezza e l’importanza di tutto ciò che ti circonda. Allo stesso tempo, assicurati di dare a te stesso abbastanza credito per essere la persona che sei. Tenderai a subire una piccola trasformazione che influenzerà il modo in cui reagirai al mondo esterno.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aggiungi più sole alla tua giornata, Sagittario. Potrebbe essere il momento di suscitare la tua passione interiore e lasciarla scaturire con maggiore sicurezza di quanto tu non lo abbia mai fatto ultimamente. Assicurati che le persone intorno a te sentano la tua verità forte e chiara. Non giocare per piacere agli altri. Rimani fedele a te stesso prima di tutto.

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ricaricati oggi uscendo e allungando le braccia al cielo, Toro. Sii orgoglioso e coraggioso. Hai il potere di trasformare una situazione malsana in una positiva, ma prima devi sbarazzarti di ogni dubbio. Se non hai fiducia in te stesso, sarà difficile per gli altri avere fiducia in te. Assicurati di far sapere al mondo esattamente dove ti trovi.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Le cose stanno arrivando a un punto critico per te oggi Vergine, e potresti scoprire che le altre persone si oppongono alle tue azioni. Va bene essere un pò egoisti se la situazione lo richiede. Guardati allo specchio e sii orgoglioso della persona che vedi. Cerca di non perderti nel gruppo e non pensare che il tuo successo personale e la tua felicità dipendano dal successo degli altri.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scoprirai che la tua scintilla può facilmente trasformare l’energia potenziale in energia cinetica, Capricorno. Non sottovalutare il potere delle tue parole. Renditi conto del profondo impatto che hanno sugli altri e assumiti la responsabilità delle loro conseguenze. Cerca di usarle con parsimonia se puoi. Parla la metà di quanto faresti normalmente, ma fai in modo che ogni frase risuoni due volte più potente.



Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbero sorgere molte difficoltà se proverai ad esercitare la tua volontà sugli altri senza avere buone intenzioni, Gemelli. Potrebbe essere che tu stia usando la paura di qualcun altro per controllarlo. Questo non porterà ad una relazione sana. Cerca di non aggredire gli altri. Fatti alleati, non nemici, e scoprirai che non avrai nulla da temere.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Sentiti libero di parlare a voce più alta oggi, Bilancia. Scoprirai che le cose si sistemeranno più facilmente se esprimerai i tuoi pensieri direttamente in presenza degli altri. Porta il tuo potere interno sotto il tuo controllo invece di diventare vittima dei giochi dei controllo degli ltri. Il tuo cuore sincero è facilmente manipolabile!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non soffermarti sui tuoi stati d’animo variabili oggi, Acquario. Guarda le tendenze più ampie e come gli elementi positivi si stanno unendo a tuo favore. Rimani ottimista e ricorda che sei qui per un motivo. Rispetta e onora i tuoi valori rimanendo in sintonia con te stesso e con il mondo che ti circonda. C’è un potere profondo nella tua quiete, quindi custodisci tutti i momenti di silenzio.



Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il fuoco dentro di te infuria oggi Cancro, e dovresti stare attento a come maneggi questo potere. Sii orgoglioso e trionfante. Cammina con la testa alta. La libertà è importante, ma assicurati che gli altri non la interpretino come se non ti interessasse di una persona o di una situazione che in realtà è molto significativa per te. Lascia che il tuo cuore parli apertamente e onestamente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi dovresti crogiolarti in uno splendore glorioso, Scorpione. C’è una grande quantità di potere a tua disposizione. Scoprirai che il tuo ego è sano, carico e pronto per il campo di battaglia. Lavora amorevolmente con le energie che ti circondano.

C’è una grande quantità di fuoco nell’aria che aiuterà nella tua ricerca della felicità. Non accontentarti di niente di meno del meglio, perché lo meriti.

Se sei in vacanza, rilassati, rifletti e goditi la pace del luogo. Una palette di colori, una sinfonia di suoni e tante impressioni tattili: questo significa vacanza, il silenzio della mente razionale, degli impegni, dell’orologio per abbandonarsi alla corrente fluida dell’ambiente e del momento, senza spazio e senza tempo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è il tuo giorno per risplendere, Pesci. Non è necessario trattenere nulla. Scoprirai di avere molto amore da condividere. È probabile che il tuo cuore vada all’estremo oggi per dimostrare il suo amore e la sua passione. Assicurati che questa energia sia apprezzata e ricambiata dalle persone con cui la condividi.