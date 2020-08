Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un ottimo giorno per esprimere la tua naturale creatività, Ariete. L’arte sarà molto importante per te. Potresti scoprire che niente ti porta più piacere in giorni come questo. Considera l’idea di metterlo a frutto dipingendo, scolpendo o facendo lavori artigianali. Scoprirai che la cosa perfetta per te è impegnarti in attività artistiche.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti scoprire che questa giornata porta grande forza fisica ed energia, Leone. Potresti voler fare un lavoro fisico davvero impegnativo. Questo è il giorno giusto, quindi perché non farlo? Fai dei lavori in giardino o pulisci armadi, cassetti e schedari. Considera la possibilità di donare oggetti che non usi più o di vendere oggetti online per guadagnare qualche soldo extra.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Probabilmente oggi sarai impegnato Sagittario, e questo potrebbe andarti bene, soprattutto se hai alcune attività da recuperare. Essere energici, attivi e produttivi è naturale per te. Infatti, quando devi stare seduto troppo a lungo ti senti irrequieto o ansioso. Puoi anche agitarti. Trova sempre qualcosa di attivo da fare.

Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se ti senti stanco Toro, potresti dover chiudere gli occhi e ascoltare un pò di musica rilassante. Lavori sodo la maggior parte del tempo, quindi fai del bene al tuo corpo e alla tua mente rilassandoti e ascoltando la tua musica preferita. Anche pochi minuti faranno la differenza. Puoi sempre utilizzare il tempo per pianificare qualcosa…

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine, le attività che richiedono concentrazione o creatività sono supportate dall’energia planetaria. La tua forza fisica ti costringeà a fare qualcosa di attivo. Se ti sei sentito stanco o sotto tono, oggi potrai recuperare. Considera progetti artistici che richiedono forza, come costruire qualcosa in legno o intagliare. Crea qualcosa di speciale per qualcuno.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Capricorno, la capacità di difendere le tue decisioni e non lasciare che gli altri ti influenzino potrebbe essere migliorata rispetto al normale.

Potresti scoprire che gli altri spesso cercano di cambiare le tue decisioni, ma non oggi. Le cose stanno andando a tuo favore e come risultato sentirai una nuova forza.

Hai energia da vendere! Non assillarti con inutili problemi e soprattutto non farti coinvolgere in discussioni pessimiste. Piuttosto oggi è un giorno in cui devi tirare fuori tutte le tue energie e metterle in campo. Segui il tuo cuore!



Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa giornata potrebbe portare dei sentimenti forti, Gemelli. Questo potrebbe non essere una novità visto che generalmente tendi a sentire le cose in profondità. Trovare un modo per esprimere questo a volte potrebbe essere difficile per te. Sei molto creativo e non è sempre facile trovare l’attività giusta che ti incuriosisce.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo lato attivo oggi potrebbe davvero fare la differenza, Bilancia. Da una parte sarai molto concentrato sul lavoro di “pensiero”, dall’altra tenderai a mantenerti attivo e goderti il lavoro fisico. E’ una buona giornata per portare a termine molto. Probabilmente ti piacerà molto e dopo ti crogiolerai nella soddisfazione del risultato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentire il bisogno di muoverti oggi, Acquario. Quasi tutti a volte preferiscono attività tranquille, libri, arte e persino stare seduti all’attività fisica. Ma la tua salute può risentirne se sarai troppo pigro. L’aria fresca, l’attività fisica e il sole sono vitali per il tuo benessere. Non resistere all’impulso di alzarti e fare qualcosa di attivo. Ci sono buone probabilità che ti piaccia davvero.

Oroscopo del Giorno 19 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cancro, considera che l’espressione artistica può arrivare in molti modi. Non si tratta sempre di disegnare un’immagine, cantare una canzone, suonare musica o recitare. Il modo in cui organizzi la tua casa o il tuo spazio di lavoro è un’espressione artistica, così come ti vesti e ti pettini. Ogni cosa che fai è un’espressione del tuo stile. Sei unicamente artistico. Goditi questo regalo oggi.



SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Se ultimamente ti sei sentito stanco, probabilmente questo cambierà oggi Scorpione. Gli attacchi di malumore possono essere un vero stress per te. Il tuo stato emotivo ha un effetto molto importante sul modo in cui si sente il tuo corpo. Assicurati di prenderti cura dei tuoi sentimenti oltre che del tuo corpo. Se ci sono cose che devono essere risolte, fallo ora.



PESCI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Pesci, probabilmente scoprirai di avere un sacco di energia da mettere in tutti i tipi di attività. Termina qualsiasi lavoro che deve ancora essere completato, valuta la possibilità di pulire e organizzare, o cerca di uscire per divertirti un pò. Qualunque cosa tu scelga, assicurati che sia attiva. Avrai bisogno di trovare un modo per incanalare tutta quell’energia…