Oroscopo del Giorno 18 Agosto 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quando è stata l’ultima volta che hai usato carta e penna, Ariete? La tastiera ha praticamente sostituito questi meravigliosi strumenti. Il valore cinestetico del movimento ritmico della scrittura è molto più rilassante e curativo di quanto le persone credano. Muovere la mano sulla pagina può farti sentire bene. Sblocca quei luoghi all’interno dei quali la digitazione non può accedere. Provaci.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere davvero interessato a uscire e fare qualcosa con le persone speciali della tua vita, Leone. Puoi ringraziare gli aspetti planetari della giornata, che stanno cospirando per rendere questo un momento perfetto per trascorrere del tempo insieme. C’è un posto che ti incuriosisce e che vorresti vedere? Fallo oggi, se puoi. Porta la famiglia e trascorri una giornata divertente!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti trovarti dell’umore giusto per un’avventura, Sagittario. Quando è stata l’ultima volta che ti sei preso una giornata per vivere qualcosa del genere? Probabilmente è passato troppo tempo. Non solo ti piacerà molto, ma anche gli altri saranno entusiasti di trascorrere del tempo con te. Sia che inviti un amico o che tu vada da solo, cogli l’opportunità di fare visita a delle persone o vedere un posto nuovo.

Oroscopo del Giorno 18 Agosto 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa giornata potrebbe portare un acuto senso di empatia e comprensione, Toro. È probabile che la comunicazione verbale sia migliore. Approfittane parlando con le persone più importanti della tua vita. Vai a trovare qualcuno oppure chiamalo per risolvere le cose. Soprattutto, esprimi il tuo affetto per le persone più vicine a te dicendo loro chiaramente cosa significano per te.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Vergine considera di canalizzare le tue ispirazioni filosofiche nella scrittura creativa. Probabilmente è qualcosa che ti piacerà molto. Anche se non ti sei mai espresso in questo modo prima d’ora, non c’è giorno migliore di oggi per cominciare. Mettiti alla prova con la poesia o la narrativa. Ti darà un posto dove raccogliere i tuoi pensieri e le tue intuizioni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il pensiero e la comunicazione sono migliorati oggi, Capricorno. Sono già qualità forti in te e, con questa spinta in più, avrai bisogno di uno sbocco per esprimerti. Un diario è un veicolo eccellente. Parlare è un altro. Se hai problemi o preoccupazioni, considera l’idea di riunirti con tutte le persone coinvolte e di esprimere sinceramente i tuoi pensieri. È una giornata perfetta per risolvere i problemi.

Oroscopo del Giorno 18 Agosto 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non sorprenderti se la tua mente va a mille miglia al secondo oggi, Gemelli. Rallentare sarà difficile e dovrai trovare un modo per esprimere tutto ciò che hai in testa. Gli aspetti planetari danno forza alla comunicazione. Forse parlare delle tue idee o scriverle a qualcuno ti aiuterà. Anche scarabocchiare può darti un posto dove mettere i tuoi pensieri.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver bisogno di stare da solo oggi, Bilancia. Probabilmente sei circondato da persone per la maggior parte del tuo tempo. È fondamentale per te prenderti cura del tuo benessere emotivo poiché hai una natura profondamente sensibile. Con tutta l’attività continua che hai intorno, assicurati di trovare il tempo per connetterti con questa parte importante di te.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti costretto a fare qualcosa che non vuoi fare oggi, Acquario. Forse hai promesso di gestire un progetto. Forse qualcuno decide che è il giorno giusto per un aiuto. Ad ogni modo, dillo se non ti senti a tuo agio nel farlo. L’energia di oggi migliora la tua capacità di esprimerti e di essere capito. Riprogrammare potrebbe essere molto meglio del provare risentimento.



Oroscopo del Giorno 18 Agosto 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Benvenuto in un altro grande giorno, Cancro! L’energia proveniente dagli aspetti planetari di oggi è positiva e incoraggiante, soprattutto quando si tratta di comunicare e interagire con gli altri. Approfittane.

Riunisciti con amici e familiari per una piacevole serata se puoi. Considera l’idea di invitare le persone a casa o andare a cena fuori tutti insieme!



Sei romantico e innamoratissimo, pieno di premure nei confronti dell’amato; il guaio è che ti aspetti lo stesso trattamento, un’imposizione che lui o lei in questa giornata non condivide.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti voler andare per la tua strada indipendentemente da ciò che vogliono gli altri, Scorpione. La tua indipendenza è importante per te, ma potrebbe essere necessario trovare un compromesso per evitare conflitti. Spiega ai tuoi cari perché hai bisogno di stare da solo. Se è fatto con il giusto modo e umorismo, ti sosterranno senza dubbio.



PESCI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT😛otresti scoprire che qualcuno vicino a te ha bisogno di una mano oggi, Pesci, ma potrebbe essere troppo orgoglioso per chiedere aiuto. Non lasciare che questo ti fermi. Se vedi una situazione in cui puoi aiutare, fallo. Non aspettare una richiesta. Valuta semplicemente la situazione e fai quello che puoi. I tuoi sforzi saranno apprezzati e ti sentirai bene nel fare la differenza.