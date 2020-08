Lamborghini Essenza SCV12: la hypercar più estrema mai concepita

Lamborghini Essenza SCV12

40 esemplari destinati all’utilizzo in pista

Lamborghini Essenza SCV12 è la nuova hypercar da pista della Lamborghini sviluppata dalla Squadra Corse. Sarà prodotta in 40 esemplari, tutti destinati all’utilizzo in pista: la sportiva è pensata per i track day ed è stata volutamente sviluppata senza le limitazioni previste nei vari campionati a livello internazionale.

La nuova hypercar si distingue per essere la vettura più estrema mai concepita dalla casa di Sant’Agata Bolognese. Può essere utilizzata solo in pista, perché non è omologata per circolare su strada, ma non può nemmeno essere usata in alcuna competizione, perché non rispetta le regole di nessuna categoria sportiva.

Il motore della Lamborghini Essenza SCV12 è l’evoluzione estrema del classico V12 aspirato, che qui non ha sistemi ibridi ma eroga la bellezza di 830 CV. La trasmissione a 6 rapporti è realizzata dalla X-trac e la trazione è solo posteriore. Il rapporto peso potenza da 1,66 kg/CV è eccezionale ed è stato raggiunto anche grazie a un inedito telaio monoscocca in fibra di carbonio che è così rigido da rendere superflua la gabbia di sicurezza in acciaio.

L’aerodinamica offre una downforce superiore a quella delle vetture GT3 con ben 1.200 kg di carico a 250 km/h. L’intera carrozzeria di materiali compositi è formata da soli tre elementi per rendere più rapidi gli interventi meccanici e ogni linea è stata disegnata in funzione della massima prestazione.

Per la livrea sono state scelte le tinte Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss e Arancio California. I richiami agli stilemi delle Lamborghini di serie e al Dna del marchio proseguono anche negli interni, minimalisti ma altamente funzionali. Qui troviamo una struttura a Y di carbonio che sostiene il display e i comandi secondari, mentre il volante è ispirato al mondo della Formula 1. Il sedile di carbonio omologato FIA è infine frutto della collaborazione con Omp.

Lamborghini Essenza SCV12 rappresenta la più pura esperienza di guida in pista: un’impresa ingegneristica che sottolinea il legame indissolubile tra il marchio Lamborghini e l’asfalto della pista.

I clienti che l’acquisteranno entreranno a far parte dell’esclusivo club Essenza SCV12, il quale metterà a disposizione programmi di guida ed eventi dedicati. La Lamborghini costruirà una nuova struttura a Sant’Agata per custodire le vetture tra un evento e l’altro e offrirà la possibilità di vedere la propria vettura 24 ore su 24 tramite un’App.