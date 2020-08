Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerchi un nuovo lavoro, Ariete? In tal caso, potresti sentire di un’opportunità da una fonte inaspettata, forse durante un incontro. Qualcuno di inaspettato potrebbe portare alla tua attenzione una possibilità, o potrebbe essere un lavoro in un campo nuovo e insolito. In un modo o nell’altro, per quanto strano possa sembrare, vale la pena prenderlo in considerazione.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una lettera inaspettata potrebbe arrivare oggi Leone, con un assegno allegato, forse un regalo o un’offerta per fare più soldi.

Questa potrebbe essere una pausa gradita, magari in un momento in cui ne hai davvero bisogno. Se funziona, non preoccuparti del tempo impiegato. Sarai in grado di finire tutto in modo rapido ed efficiente.

Il rapporto con i colleghi è sereno, cerchi di mantenerlo tale evitando di inimicarvi i pochi superstiti rimasti e coi quali dovresti invece collaborare. Entusiasmo in viaggio, specie su percorsi montani o in luoghi impervi, il turismo di massa non ti ha mai convinto… e ora men che meno!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una comunicazione inaspettata potrebbe arrivare oggi da qualcuno connesso alla tua carriera, Sagittario. Questa è una buona notizia, ma potrebbe essere così fuori dal comune che potresti sentirti stordito per un pò cercando di dare un senso a tutto. Non stressarti troppo. Hai lavorato duramente e meriti qualunque cosa ti venga in mente. Considerala una ricompensa karmica. Vai a festeggiare!

Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei single Toro, l’amore potrebbe arrivare completamente all’improvviso oggi. La persona potrebbe essere in piedi dietro di te in fila al negozio o seduto vicino a te nel parco. Vai avanti con attenzione, ma almeno impara a conoscere qualcosa di questa persona prima di cedere all’insicurezza e correre da un’altra parte.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se sei nel campo delle arti o delle scienze Vergine, un’ispirazione improvvisa potrebbe farti iniziare o continuare un progetto che significa molto per te. Alcuni amici o membri del gruppo potrebbero darti una mano con informazioni utili. Una volta terminato il tuo lavoro, fai una passeggiata e schiarisciti le idee. Guarda un film. Se non lo fai, potrebbe essere difficile dormire stanotte.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’occasione inaspettata di volare in un posto lontano, forse a spese di qualcun altro, potrebbe arrivare proprio oggi, Capricorno. Potrebbe essere coinvolto un gruppo. Tieni conferenze o insegni? Se è così, questa potrebbe essere un’opportunità per tenere una conferenza in un luogo emozionante in cui non sei mai stato prima. Riunisci i tuoi materiali, fai le valigie e parti. Divertiti!

Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni visitatori inaspettati ma molto graditi potrebbero arrivare oggi, Gemelli. Potrebbero portare alcune persone che non conosci ma con cui dovresti entrare in contatto subito. Aspettati notizie interessanti, informazioni affascinanti e tante risate. Tieni a portata di mano una scorta di bevande e di snack. Vorrai che le persone si sistemino e rimangano un pò, se possibile.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La meditazione, i sogni o le visioni potrebbero portarti intuizioni sorprendenti, Bilancia. Potresti trovarli troppo bizzarri per crederci, almeno all’inizio, ma le ricerche potrebbero rivelare che ciò che hai inventato è abbastanza credibile. Tieni un diario per tutte queste rivelazioni perché potresti ricordare il succo ma dimenticare i dettagli. Potrebbero esserti utili in seguito, quando passerai le tue idee ad altri.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stasera potresti fare alcuni sogni bizzarri e piuttosto sciocchi, Acquario. Potrebbero essere così folli che ti sveglierai ridendo. Sciocchi o no, questi sogni stanno cercando di dirti qualcosa. Scrivili come faresti con qualsiasi altro sogno e analizza i simboli allo stesso modo, anche se ti provocano qualche risatina.



Oroscopo del Giorno 8 Agosto 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cancro, chi è quella nuova persona intrigante nel tuo quartiere? Smetti di esserne ossessionato. Prendi il tuo coraggio e trova un modo per accoglierla al meglio nel quartiere. Forse troverai questa persona simpatica, forse no, ma provaci comunque e goditi il momento!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei un’anima avventurosa, Scorpione. Stai pensando a un piccolo scherzo oggi? Hai intenzione di proporre a te e a un amico o forse al tuo partner di andare via dalla città per un giorno e di dimenticare il lavoro e le faccende di routine, se possibile? Ti sei annoiato ultimamente, quindi chi potrebbe biasimarti? Se decidi di farlo, assicurati che tutti sappiano cosa succede!



PESCI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Se sei single, potresti provare un’attrazione molto forte per qualcuno insolito e forse un pò stravagante. Se hai già una relazione, potresti intravedere un lato sciocco e piuttosto folle della tua amata che non hai mai visto prima. Questo potrebbe essere un pò sconcertante ma potrebbe anche farti ridere. Fa parte del fascino dell’amore!