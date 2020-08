Bugatti Centodieci Cristiano Ronaldo: il calciatore compra l’auto da 8 milioni di euro!

Bugatti Centodieci Cristiano Ronaldo

L’asso Juventino compra l’auto più costosa del mondo!

Bugatti Centodieci Cristiano Ronaldo – Sì, l’ha fatto veramente. L’asso della Juventus si distingue ancora una volta e fa parlare di sè per un altro acquisto folle! Cristiano Ronaldo ha comprato Bugatti Centodieci: l’auto da ben 8 milioni di euro!

Per festeggiare il suo secondo Scudetto in Italia Cristiano Ronaldo si è fatto un regalo da 8 milioni di euro ma per guidare questo bolide dovrà aspettare il 2021, così come previsto dai piani produttivi della Casa costruttrice e, come già anticipato, andrà ad aumentare il valore dello già sfarzoso parco auto del calciatore della Juventus.

Si tratta, come sempre nel caso di Bugatti, di una vettura estremamente esclusiva presentata al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2019 e prodotta in soli 10 esemplari. L’hypercar vuole celebrare i fasti della EB110, prodotta negli anni Novanta a Campogalliano, ai tempi in cui Bugattti era di proprietà di Romano Artioli.

Il prezzo della Centodieci è tutt’altro che modico ma oltre al tributo al recente passato del marchio, sotto il cofano della Centodieci c’è un motore W16 quadriturbo di 8.0 litri capace di erogare fino a 1.600 CV. Prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi velocità massima prossima ai 400 km/h…

Sul piano del design, firmato da Etienne Salomé, rivisita esteticamente la Bugatti Chiron, di cui Cristiano Ronaldo è già in possesso nel suo ricco parco auto che ospita già una Bugatti Veyron e una Chiron, entrambe personalizzate con un piccolo logo CR7.

Il cinque volte Pallone d’Oro ama collezionare auto e ora il suo parco auto sfiora i 20 milioni di euro!