Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: La tua mente ronza come un’ape, Ariete. Scoprirai che c’è molto poco che puoi fare per rallentarla. Assicurati di non diventare una vittima dei tuoi pensieri perdendo il controllo su come agisci semplicemente perché la voce che hai nella testa ha completamente preso il sopravvento.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Preparati per una sorpresa oggi, Leone. Forse verrà da qualcun altro o forse arriverà da te. Ad ogni modo, la sera ti sentirai abbastanza innamorato e piuttosto distanziato. Abbandonati all’atteggiamento letargico che potrebbe travolgerti. Questo è il tuo momento per giocare, quindi metti da parte il lavoro e divertiti lasciando che le tue emozioni dettino le tue azioni.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Gli animi possono diventare caldi oggi quando qualcuno dirà qualcosa che ti colpirà nel profondo. Affronta subito il problema Sagittario, invece di lasciarti sopraffare per il resto della giornata. La soluzione richiede sensibilità e cura. Fai sapere a chi ti ha ferito in modo significativo, cosa ne pensi. Non c’è bisogno che provi a nascondere i tuoi sentimenti.

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Di solito le mattine non sono il tuo momento migliore, Toro. Non sei completamente sveglio fino al pomeriggio. Cerca comunque di non scartare gli eventi di questa mattinata. Molto probabilmente, prima di mezzogiorno godrai della tua migliore lucidità mentale. Sorprendi le persone con un atteggiamento ottimista e una soluzione ad ogni problema che si presenta.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose sembrano andare abbastanza bene per te sotto molti aspetti, Vergine. Il tuo pensiero è chiaro, le tue emozioni sono sotto controllo e i pezzi del puzzle si adattano al loro posto.

Questo è il momento giusto per approfittare di questa buona fortuna e trasformarla in qualcosa di enorme. Hai il potere di far accadere qualsiasi cosa, specialmente ora.

Il perfezionismo fa parte del tuo DNA, per questo qualunque sia la tua attività lavorativa o vacanziera, oggi fai faville, additati come esempio di acume, impegno e serietà.

Quando Cupido colpisce al cuore, anche il più pragmatico e attento rappresentante del buon senso ha un cedimento… E oggi ne sai qualcosa!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non sorprenderti se salterai giù dal letto con una scintilla di ispirazione che non c’era la scorsa notte, Capricorno. Lascia che i tuoi sogni indugino un pò prima di affrontare il mondo. È probabile che questo lampo di genio ti colpisca rapidamente e inaspettatamente, quindi tienilo d’occhio, ma non considerarlo come qualcosa su cui puoi pianificare eventi futuri.

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo mondo può sembrare piuttosto teso e rigido questa mattina Gemelli, ma la buona notizia è che le difficoltà tenderanno a dissolversi con l’avanzare della giornata. Non dare per scontato che le opinioni siano irremovibili. Le cose possono cambiare in un istante!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo motore potrebbe esplodere questa mattina mentre le marce iniziano a ingranare, Bilancia. Potrebbe essere che stai elaborando qualcosa di importante nella tua mente che ti aiuta a chiarire le tue emozioni. La risposta che cerchi non è probabilmente simile a quella che troverai. Prima che arrivi la sera, avrai capito tutto. Tutte le risposte di cui hai bisogno saranno proprio lì di fronte a te.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: A volte le tue emozioni superano i tuoi pensieri razionali Acquario, e finisci per agire d’impulso. Oggi scoprirai che la tua testa e il tuo cuore sono allineati su problemi significativi e che stanno lavorando bene insieme. Cerca di non oscillare troppo da una parte o dall’altra diventando troppo razionale. Il tuo obiettivo è trovare il miglior equilibrio.



Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è uno di quei giorni in cui è meglio fare un passo indietro e guardare le tue emozioni, Cancro. La tua natura amante della libertà non è costruita per affrontare il pesante bagaglio emotivo e il tumulto. Sii particolarmente cauto nei confronti di coloro che sembrano metterti un problema di fronte e si aspettano che tu lo risolva.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione a non esagerare con le cose oggi, Scorpione. Potresti desiderare così zelantemente di raggiungere i tuoi obiettivi da superare un bel pò il limite. Sentiti libero di esprimere la tua esuberanza e lascia che il tuo entusiasmo brilli in qualunque cosa tu faccia. Allo stesso tempo, fai attenzione a non lasciarti trasportare troppo dagli eventi.

PESCI ⭐⭐⭐EXCELLENT:Rivedi la tua giornata mentre guardi il tramonto e osservi le nuvole, Pesci. Assicurati che la tua testa sia in sintonia con il tuo cuore. Pensa alle emozioni e ai modelli di pensiero della giornata e al modo in cui hanno influenzato le tue azioni. Cerca di capire se le tue azioni sono il risultato della tua mente razionale o di stati d’animo fluttuanti.