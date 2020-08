Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Le oscillazioni emotive che potresti sentire oggi potrebbero mettere un freno al tuo mondo fantastico, Ariete. Ricorda che spetta a te coltivare questi sogni. Cerca di non lasciare che le maree emotive della giornata influenzino le tue visioni della vita. Trascorri del tempo da solo se ti fa sentire meglio. Non mollare.

LEONE ⭐ EXCELLENT: In passato Leone sei stato graffiato nel cuore e maltrattato e ora continui a ripetere la stessa cosa con le persone che ti circondano. Questo non è il modo migliore per superare un trauma. Dovresti analizzare il problema in profondità e passare alla fase successiva, il perdono.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti senti come se non riuscissi a fare nulla di giusto, Sagittario. Nel tentativo di placare le altre persone, potresti pensare di dover apportare alcune modifiche che ti fanno sentire a disagio. Questa sensazione spiacevole potrebbe trasformarsi in nervosismo, irrequietezza e poi rabbia. Non pensare di dover essere l’unico a dover fare sacrifici in questo momento.

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone intorno a te sono permalose Toro, quindi fai attenzione a come interagisci con loro. Sii onesto sulla tua opinione, indipendentemente da come pensi che sarà interpretata. Questo è il tuo miglior approccio a una determinata situazione, soprattutto perché la verità emergerà, non importa quale.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbero esserci delle forze che mettono in discussione i tuoi sogni più cari, Vergine. Fai attenzione a non confrontarti con qualcuno che vuole creare buchi neri nel tuo idealismo. Potresti finire per sentirti come un palloncino bucato che si sta lentamente sgonfiando. Fai tutto il possibile per evitare l’aggressività. Non lasciare che gli altri ti cambino l’umore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentire il bisogno di aggiungere un pò di fantasia alla tua routine quotidiana, Capricorno. Hai in mente qualcuno a cui vorresti scoccare la freccia di Cupido? Bene, non fare affidamento su un cherubino che fa il lavoro per te. Esci e sii preparato per quando vedrai l’oggetto del tuo desiderio. Mantieni le cose leggere e allegre.

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mentre le altre persone possono essere confuse e angosciate, tu sei quello con tutte le risposte, Gemelli. In effetti, sei ben equipaggiato per affrontare le situazioni difficili che potrebbero sorgere in un giorno come questo. Hai la capacità di vedere attraverso le barriere. Niente impedirà ai tuoi occhi penetranti di vedere l’inganno di qualcun altro.

A prescindere da quanto dice il tuo capo, oggi ti senti padrone del tuo tempo e del tuo ruolo, prendi decisioni autonome, entrando in confronto con realtà lavorative simili ma concorrenziali rispetto alla tua.

Se sei in vacanza non perdete tempo a dormire: l’alba meravigliosa e la natura va goduta… una vera favola!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei in una posizione unica per comprendere tutti i lati dei problemi, Bilancia. Mentre questo è utile a darti un enorme vantaggio su coloro che hanno ancora la testa bloccata nella sabbia, questa conoscenza ti darà anche una maggiore responsabilità verso gli altri. Sai intuitivamente cosa è meglio, e ora devi trovare un modo per avvicinare gli altri e aiutarli a vedere dalla tua prospettiva.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente è molto acuta mentre la riempi di scenari fantasiosi, Acquario. Queste immagini nella tua testa non sono così inverosimili come potresti pensare. Oggi sarebbe un bel giorno per ascoltare la tua guida interiore, che è la chiave per ascoltare sottili messaggi importanti.



Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Appassionati della cosa che vuoi di più, Cancro. Invece che provare a mangiare ogni cosa al tavolo del buffet, basta scegliere una o due cose che ti piacciono di più e mangiarle con gran divertimento. Sentiti libero di prenderne alcune per dopo. Sei l’unico a sapere cosa ti piace veramente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti piuttosto ansioso, Scorpione. Forse hai un grande appuntamento e la tua mente brulica pensando a come fare una bella impressione. Ricorda che più ci provi, più lontano spingerai l’oggetto del tuo desiderio. La parte più importante per impressionare un altro è avere fiducia. Rilassati. Cerca di non essere troppo preso da te stesso.

PESCI ⭐⭐⭐EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a far arrivare le tue opinioni agli altri, Pesci. Per alcuni, le tue idee potrebbero sembrare troppo egocentriche. Per altri, potresti sembrare insensibile alla situazione. Fai del tuo meglio per capire cosa ti dicono gli altri. Non essere sorpreso se non riceverai l’amore che ritieni di meritare. Questo è un giorno importante per osservare e imparare.