Lucio Dalla statua Rimini: il cantautore rivive in Darsena

La statua sarà a Rimini in estate fino a metà settembre. Poi sarà ospitata nella sede di 7Gold, e d’inverno in Palazzo Rigosa, a Bologna”.

Rimini, Mercoledì 4 Agosto – La statua, intitolata “L’amico Lucio” è stata inaugurata ieri nella zona portuale della Darsena di Rimini davanti a oltre duecento persone. Un’opera in bronzo che raffigura il cantautore seduto su una panchina, definita da una cornice, a simboleggiare “la nascita dell’éra virtuale”, come ha ricordato lo scultore Carmine Susinni , autore dell’opera, acquistata dal patron del Marina, Luigi Ferretti.