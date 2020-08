Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì è il segno del Sagittario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: I programmi di viaggio potrebbero dover essere rimandati a causa di sviluppi inaspettati che ti tengono dove sei, Ariete. Potresti essere preoccupato per le conseguenze, ma non sprecare la tua energia. Potrai fare questo viaggio e realizzare tutto ciò che speri, ma non oggi. L’unico modo produttivo per affrontare la preoccupazione è quello di continuare a muoversi.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Un ritardo temporaneo nella ricezione di alcuni fondi previsti potrebbe costringerti a rimandare un acquisto tanto necessario, Leone. Non impazzire per questo. Non vale la pena stressarti. Il ritardo è scoraggiante, ma non è una cosa irrimediabile. I tuoi soldi arriveranno e sarai in grado di andare avanti con i tuoi piani. Nel frattempo, tieniti occupato. Tieni duro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stai aspettando notizie importanti, Sagittario? Possono essere coinvolti importanti aspetti della tua carriera. Questa non è una buona giornata per sedersi ad aspettare. Una chiamata probabilmente arriverà in ritardo, quando meno te lo aspetti.

Accendi la segreteria telefonica, vestiti, esci e fai qualcos’altro per un pò. Altrimenti potresti impazzire sperando in una notizia. Tieni duro.

Giornata felice, con il partner ve la intendete a meraviglia, vi basta un’occhiata e siete già in perfetta sintonia. Anche se la coppia ancora non c’è ma hai puntato a una persona, senti che si sta avvicinando, catalizzata dal tuo magnetismo.

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente solo, oberato di lavoro e passionale Toro, e quindi desiderare ardentemente la compagnia del tuo partner. Ma le responsabilità che coinvolgono entrambi potrebbero tenervi separati. Questo potrebbe essere più che frustrante, potrebbe renderti triste. Non lasciare che accada. Concentrati sul tuo lavoro e finisci prima di sera. Vedrai il tuo amato in serata.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Alcune persone anziane, forse i tuoi genitori, potrebbero essere troppo veloci nella loro valutazione di come stai gestendo una situazione, Vergine. Oggi sei particolarmente sensibile e molto meno tollerante alle critiche del solito. Non impazzire. Causare una frattura non risolverà nulla. Cambia argomento e intraprendi qualunque azione tu ritenga migliore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non è una buona giornata per viaggiare Capricorno, soprattutto con l’aereo. Il risultato potrebbe essere una lunga fila al check in, i ritardi senza fine e la perdita dei bagagli. Potrebbe non essere nemmeno una buona giornata per programmare un viaggio, anche se puoi prendere in considerazione varie opzioni. Se devi volare oggi, arriva presto in aeroporto, viaggia leggero e prendi un bel libro da leggere.

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: I turbamenti in casa potrebbero verificarsi oggi, Gemelli. Tu e i membri della tua famiglia siete al limite e rischiate di scattare alla minima provocazione. Qualcuno potrebbe sentirsi agitato per un piccolo problema. Non ti preoccupare. Alla fine tutti vedranno le cose nella loro giusta prospettiva, e tutti saranno di nuovo amici. Tieni duro.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Attenzione agli sforzi che coinvolgono la tecnologia come computer, grafica, registrazione o film. Ognuno ti suggerisce un’idea diversa di come le cose dovrebbero essere gestite. Se hai un progetto, assicurati che la tua squadra sappia che sei il capo. Se hai soci, discuti la situazione razionalmente e obiettivamente con loro. Non sabotare la tua impresa a causa di disaccordi. Parla.



ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Un amico o un collega coinvolto in una società con te potrebbe essere in qualche modo inibito dalla mancanza di denaro, Acquario. Ciò potrebbe comportare un adattamento imprevisto da parte tua, magari trovare qualcun altro solo temporaneamente. È un dolore, ma tu e i tuoi colleghi ci riuscirete. Trova un modo per aggirare la situazione. Tieni duro.



Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Le chiamate o le consegne previste potrebbero rivelarsi più problematiche di quanto sono in realtà, Cancro. Potresti essere coinvolto in infiniti giochi al telefono e le consegne potrebbero arrivare quando sei fuori. Ma tutto questo può essere evitato se ti prepari. Comincia dicendo alle persone quali sono i momenti migliori per telefonare. Non ti preoccupare. Ce la farai!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nonostante i salti e gli sforzi che hai fatto negli ultimi mesi Scorpione, potrebbe verificarsi un crollo quando inizi a dubitare della tua capacità nel raggiungere i tuoi obiettivi. Potrebbe essersi verificata una battuta d’arresto scoraggiante e inaspettata, ma non hai mai lasciato che questo genere di cose ti fermasse. Non cadere in questa trappola ora. Preparati, rivaluta i tuoi metodi e torna in pista.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Le responsabilità di carriera possono richiedere una separazione temporanea dal partner oggi, Pesci. Questo può essere piuttosto scoraggiante, ma probabilmente non c’è niente che tu possa fare al riguardo tranne che lavorare il più velocemente possibile in modo da poter finire e tornare a casa presto. Assicurati che il tuo amato sappia cosa sta succedendo. Non causare ulteriori turbamenti.