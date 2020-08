S.Pellegrino Support Restaurants: l’iniziativa solidale a sostegno del food

La campagna internazionale Support Restaurants, rivolta a tutti i 150 Paesi in cui è distribuito il brand, consiste in una serie di iniziative speciali e partnership. In Italia, in particolare, si è scelto di sostenere in modo concreto la riapertura dei ristoranti mettendo a disposizione 1 milione di euro in prodotti omaggio per dare un segnale di solidarietà ai locali con cui il brand intrattiene un rapporto storico e che hanno contribuito a rendere S.Pellegrino un’icona, ambasciatrice del gusto e dello stile italiani.

Ma non è tutto. Per sostenere i propri partner, il Gruppo Sanpellegrino ha lanciato anche iniziative congiunte, supportando ad esempio The World’s 50 Best Restaurants nel progetto 50 Best for Recovery, che ha l’obiettivo di offrire un aiuto finanziario tangibile e di aggregare risorse utili per le aziende della ristorazione che riemergono dalla pandemia.

Il progetto si svilupperà attraverso tre iniziative: il 50 Best Recovery Fund, un fondo utilizzato per sostenere un ventaglio di organizzazioni no-profit che operano in diverse parti del pianeta; il 50 Best Recovery Hub,un progetto online ideato per raccogliere e generare contenuti, informazioni e ispirazioni per il settore; e il Recovery Summit, un summit virtuale con masterclass, conferenze, case study, interviste e forum di discussione che a settembre riunirà online la comunità gastronomica internazionale.