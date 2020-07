Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scoprirai che il tuo cervello è molto più acuto oggi e vedi più chiaramente i tuoi obiettivi. È possibile che il tuo istinto sia elevato e la tua autostima generale dipenda da quanto puoi essere utile alle persone intorno a te.

Può sembrare che tu sia il genitore di tutti o un fratello maggiore responsabile. Dai alle persone i consigli di cui hanno bisogno per crescere ed essere più saggi.

In azienda inizia la fase più rilassante: meno gente intorno sui mezzi di trasporto anche il lavoro ridotto, lamentarsi è solo un vezzo. Sei un vacanziero impegnatissimo tra escursioni o spostamenti per raggiungere gli amici a un picnic fuori dall’ordinario.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Fai attenzione a non essere troppo critico oggi, Leone. Probabilmente allontanerai le persone se non stai attento a come ti esprimi. Questo è un buon momento per ascoltare e ricevere invece di dare consigli. Lascia che le cose ti girino in testa per un pò prima di prendere decisioni importanti. Sei più propenso a trovare un maggiore equilibrio nella vita se rallenti e indietreggi un pò.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente sta pensando chiaramente oggi, Sagittario. Scoprirai che hai una forte capacità di sintonizzarti sulle energieche si stanno muovendo attorno a te proprio ora. La buona notizia è che il tuo ego e il tuo cervello lavorano insieme e potresti riuscire a trovare un buon equilibrio tra questi due elementi molto più facilmente del solito.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Molte persone conducono la propria vita senza prendere decisioni consapevoli. La gente cammina come se dormisse. Non cadere in questa trappola, Toro. Questa è una buona giornata per rispolverare il cappello del pensiero e agire. Non lasciare che gli altri prendano decisioni per te. Prendi il controllo del tuo destino. Per mantenere l’equilibrio oggi è importante orientarsi verso il lato sensibile delle cose.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua capacità mentale potrebbe essere piuttosto lenta e pigra oggi. È possibile che tu non ti senta così acuto quanto vorresti, Vergine. Questo è molto probabilmente un segno che devi semplicemente rallentare e rilassarti. Sii più membro del pubblico oggi e prendi consigli dalle altre persone!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua ricettività verso nuove idee è più forte del solito oggi, Capricorno. Ascolta cosa dicono le persone e ricorda che puoi imparare da ogni persona che incontri. C’è una lezione in ogni situazione. Ricorda di mantenere il cervello attivo, proprio come qualsiasi altra parte del tuo corpo. Per farlo funzionare correttamente, devi assicurarti di dargli lo stimolo quotidiano di cui ha bisogno.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo pensiero è chiaro oggi e scoprirai che è proprio in sintonia con chi sei veramente, Gemelli. Trova la forza nelle conversazioni in cui mostri la tua profonda comprensione della situazione. La tua natura da detective è particolarmente attiva e per gli altri sarà difficile ingannarti. Resta sintonizzato su ciò che accade intorno a te.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una delle lezioni importanti della giornata è ricordare che le emozioni sono cose potenti da riconoscere e onorare. Non rinnegare i tuoi sentimenti. E’ molto importante che tu li abbracci con tutto il tuo essere. Una volta che ti rilasserai, scoprirai che la tua mente si schiarisce e puoi prendere decisioni consapevoli e razionali su qualunque problema ti si presenti.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua chiarezza mentale è stupefacente oggi, Acquario. Scoprirai che il tuo modo di pensare riflette esattamente chi sei. Nel momento in cui esci dalla porta questa mattina, scoprirai che il tuo cervello vuole elaborare tutto. Questa azione ti darà maggiore sicurezza e intuizione, rendendola una giornata fantastica per alzarti e dire la tua.

Oroscopo del Giorno 29 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Va bene sbagliare, Cancro. Se sai di aver fatto un errore, sentiti libero di ammetterlo. Non lasciare che il tuo ego ostacoli il tuo progresso. Gli altri non vorranno avere a che fare con te se insisterai sul fatto che quello che stai facendo è giusto, quando forse non lo è. La tua mente potrebbe essere un pò più fragile in un giorno come questo, quindi cerca di essere più sensibile e ricettivo del solito.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualcuno potrebbe chiamarti per alcuni tuoi comportamenti oggi, Scorpione. Potrebbe essere che la tua natura aggressiva abbia influito su qualcuno nel modo sbagliato. Potresti anche non essere consapevole di come il tuo atteggiamento guerriero influenzi coloro che ti circondano. Questa è una buona giornata per vedere le cose dalla prospettiva di qualcun altro!



PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Sintonizzati sui pensieri degli altri, Pesci. Concentrarsi solo su te stesso significa che ti manca la bellezza e la saggezza che provengono dalle altre persone. Rispetta le loro opinioni nel modo in cui vorresti che rispettassero le tue. Il tuo ego potrebbe intralciare il tuo cervello fino a quando non abbraccerai la lezione di sensibilità che sta cercando di insegnarti.