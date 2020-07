Combivino: un sommelier a portata di smartphone

Combivino: arriva l’app che aiuta a scegliere il vino

Un assistente virtuale capace di abbinare le etichette a oltre 1.500 piatti

Un assistente virtuale capace di abbinare oltre 1.500 fra piatti e ingredienti a più di 500 tipi di vini e 76 stili di birra: si chiama Combivino ed è la nuova app che ha messo a segno già oltre 10mila download.

Scegliere il vino da portare in tavola ora è un gioco da ragazzi! Arriva in nostro soccorso il sommelier virtuale di Combivino, l’app ideata da Alessio Papasergio in collaborazione con Federica Zevi. Combivino non suggerisce solo singole etichette, ma è frutto di una classificazione delle caratteristiche ricorrenti dei vari tipi di vino e delle diverse tipologie di birra, per ognuna delle quali è stata predisposta una scheda informativa, che guida nella scelta e aiuta a comprendere il motivo dell’abbinamento.

Per il momento l’app è capace di riconoscere fino a 1500 piatti e alimenti che può abbinare al meglio con oltre 500 tipi di vino. Il funzionamento è davvero semplice: basta cercare nell’elenco delle portate il proprio piatto, o eventualmente il suo ingredienti principale, per ricevere in cambio preziosi suggerimenti tra bianchi, rossi e spumanti. Ma non è tutto.

Combivino non trascura neanche gli amanti della birra gourmet. Grazie al contributo di Salvatore Cosenza e dell’Unione Degustatori Birre, infatti, il sommelier virtuale è in grado di esplorare anche 76 stili birrari e consigliare preziosi abbinamenti anche con Weisse, Blanche, Ipa… da abbinare al cibo scelto in modo elegante ed equilibrato.

Le opzioni Degustazione e Multiportata poi, permettono di completare il percorso incominciato con il primo brindisi: la prima suggerisce il giusto crescendo enologico in base ai vini, o alle birre, degustate in precedenza; mentre la seconda permette di selezionare contemporaneamente più piatti e più cibi, per cercare di individuare la migliore opzione possibile da portare in tavola per accompagnare l’intero pasto.