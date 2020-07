Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che il tuo cervello stia facendo straordinari, Ariete. Le cose andavano bene fino a quando all’improvviso non ti sei imbattuto in un imprevisto che ti ha trattenuto. È come se la ruota sulla quale giravi si fosse bloccata improvvisamente. Anche se stai ancora lavorando duramente, la ruota non gira. Forse è tempo di scendere e fare una pausa.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere sopraffatto da un assalto di comunicazioni da parte di qualcuno che non aspettavi, Leone. Potrebbe essere che questa persona metta improvvisamente un intoppo nei tuoi piani. È importante adattarsi e consentire i cambiamenti che sono destinati ad arrivare. Non restare così ancorato ad un certo modo di fare le cose da non riuscire a vedere la saggezza in un approccio nuovo e diverso.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che ci sia una forza potente al lavoro che cerca di manipolare il modo in cui pensi ad una determinata situazione, Sagittario. Verifica bene la fonte dei tuoi fatti. È possibile che qualcuno ti stia dando informazioni sbagliate in modo che tu agisca a suo piacimento. Gli altri potrebbero non avere a cuore i tuoi interessi. Non accettare le cose alla cieca senza verificare.

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non essere troppo coinvolto nella parte mentale delle cose, Toro. Forse stai cercando di elaborare tutto nella tua mente. Scoprirai che ci sono forze forti che fanno del loro meglio per manipolare il tuo pensiero. Potrebbe essere utile allontanarsi dalla situazione e fare più elaborazioni con il cuore. Segui il tuo istinto piuttosto che fare così tanto affidamento sui tuoi pensieri.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualcuno potrebbe sentirsi obbligato a darti i suoi consigli anche se non li hai chiesti, Vergine. Fai attenzione a non eliminare queste informazioni senza prenderle in giusta considerazione. Questa persona viene da te per una ragione ed è possibile che sia proprio l’informazione di cui hai bisogno ora per completare il puzzle. Non trascurare nulla!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: È possibile che esiterai così tanto nel prendere una decisione che, anche dopo averla presa, non riuscirai a metterla in pratica. Una volta che hai deciso qualcosa, resta fedele. Abbi fiducia nel tuo processo mentale e nel tuo intuito. Se inizierai a vacillare, potrà essere difficile trovare la certezza di cui hai bisogno poiché inevitabilmente scivolerai giù nel pendio del dubbio.

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È possibile che tu sia stato così emotivo riguardo un problema da averlo trascinato troppo lontano, Gemelli. Fortunatamente, il tuo ragionamento ha finalmente raggiunto i sentimenti. Ora è tempo di fare i conti. Dai al tuo cervello la possibilità di risolvere le cose e riportare la situazione in equilibrio. La tua prima tendenza potrebbe essere quella di reagire in modo eccessivo. Fai del tuo meglio per resistere!



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È giunto il momento di applicare finalmente le conoscenze che hai accumulato e riconoscere la verità, Bilancia. Forse sei stato troppo ancorato ai fatti mentre eri intento a contemplarne il significato. Ora è tempo di divulgare queste informazioni. Un tema chiave della giornata è la trasformazione, quindi sentiti libero di fare la tua parte.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le altre persone possono provare a esercitare il loro potere anche quando non è il momento. Cerca di non fidarti troppo delle dimostrazioni di potere altrui, Acquario. Molto probabilmente c’è molto clamore e poca sostanza. Più ti dai da fare e meglio stai: è la noia a deprimerti, mangiandosi un pò del tuo entusiasmo. Tutto si risolverà per il meglio!

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sperimentare una trasformazione nel tuo pensiero. È destinato a influenzare ogni aspetto della tua vita, Cancro. Interrogandoti sempre, affronti problemi difficili che richiedono un costante rimescolamento dei punti di vista.

Sentiti libero di aprirti a nuovi modi di pensare ed eliminare quelli vecchi che non ti servono più. Ora è un momento fantastico per considerare una nuova ondata di pensiero.



Oggi la cosa che desideri di più è la quiete, poca gente giusta intorno con cui scambiare parole senza farti assordare dal chiasso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Quando si tratta di problemi che richiedono un pensiero reale, fai attenzione a non lasciare che qualcun altro prenda il controllo. Potresti avere un atteggiamento piuttosto pigro Scorpione, e potrebbe essere allettante lasciare semplicemente che qualcun altro pensi al posto tuo. Questo atteggiamento è idoneo a condurti sulla strada sbagliata!



PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Una volta che il tuo cervello si è concentrato su qualcosa Pesci, è probabile che lo porti all’estremo. Fai attenzione a non sovraccaricare te stesso con un problema che richiede un atteggiamento più razionale e temperato. Potresti metterti nei guai se insisti ad andare fino in fondo. Non affrontare i problemi che non sei pronto a gestire.