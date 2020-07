Sfera Ebbasta Riccione

Il party esclusivo da Boutique Ferretti in Viale Ceccarini

Il rapper milanese ospite d’onore all’evento di Luxury Boutique Ferretti

Sfera Ebbasta Riccione – L’appuntamento è per domani, sabato 25 Luglio, alla Luxury Boutique Ferretti in Viale Ceccarini, dalle ore 17.00 fino a mezzanotte. Il party esclusivo su invito, patrocinato dal comune di Riccione, è l’occasione per presentare in anteprima mondiale, la collezione “FACE OFF. High definition vision”: la nuova visiera protettiva Anti Covid dal forte impatto fashion.

La collezione “FACE OFF. High definition vision” è nata durante il lookdown da una ricerca del riccionese Lele Danzi, progettista e designer visionario dalla matrice eyewear, che ha saputo trasferire nel sistema di protezione una creatività ricreativa. Ciò che distingue la visiera FACE-OFF è certamente la sua doppia funzionalità: scudo protettivo Anti Covid e filtro solare.

E non poteva che essere Margherita Guidi, titolare di Luxury Boutique Ferretti e talent scout, ad accogliere e promuovere questa creazione che racchiude in sè inventiva, senso del design, perfezionismo e intuito.

Luxury Boutique Ferretti è la boutique storica più rinomata di Riccione, il punto di riferimento per i trendsetter e gli amanti del glamour, fil rouge dello shopping in Emilia Romagna e in Italia. Non solo. Ferretti Boutique è da sempre alla ricerca di nuove tendenze e nuove avanguardie, con particolare attenzione ai nuovi designer emergenti. Face Off quindi, rispecchia perfettamente la vision e la filosofia della boutique riccionese.

Attesi all’evento importanti nomi dello spettacolo e della musica a partire dall’ospite d’onore Sfera Ebbasta, il rapper milanese conosciuto tra i millenials e salito alla ribalta anche dei meno giovani per aver fatto parte della giuria di X Factor. Non mancheranno blogger, musicisti, dj, artisti e imprenditori.

La collezione sarà in vendita presso la Boutique Ferretti.

Ferretti Boutique

Viale Ceccarini 25, Riccione

Tel: 0541.692727

Mail: info@ferrettiluxury.com