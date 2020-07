Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose dovrebbero andare per il verso giusto, Ariete. Sentiti sicuro di te stesso e delle tue decisioni. Lascia che il tuo bagliore interiore si irradi verso l’esterno e mostri alle persone che hai molto amore da offrire. Pratica ciò che predichi. Senti il tuo potere dall’interno anziché cercare di ottenerlo dagli altri.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose dovrebbero andare abbastanza bene per te oggi, Leone. Cogli questa opportunità e usa l’energia al massimo del suo potenziale. Concentrati e guarda alle prossime settimane. Dove vorresti essere tra due mesi? Dove vorresti essere tra due anni? Ora è il momento di fare il punto su ciò che vuoi e pianificare il futuro. Hai molto da fare, non perdere tempo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Goditi tutti i tuoi progetti oggi, Sagittario. Dovresti godere di uno stato d’animo positivo e di esperienze piacevoli. Il tuo ego e le tue emozioni dovrebbero agire in modo armonioso. Hai tutti i motivi per sorridere, quindi continua a sorridere da un orecchio all’altro. Sei in grado di ottenere molto se lo desideri. Regola la bussola, controlla i venti e salpa.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Segui le tue promesse oggi, Toro. Potresti essere generoso con le tue parole e i tuoi consigli, ma potresti non essere all’altezza quando si tratta di passare effettivamente ai fatti. Questo è un ottimo momento per dimostrare agli altri che intendi fare quello che dici. Sarai in grado di realizzare abbastanza finché manterrai una mentalità focalizzata e positiva.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un bel giorno per raccogliere dati per un nuovo progetto a cui stai lavorando, Vergine. Trova conforto nel tuo lavoro. Assicurati tuttavia, che il lavoro che stai svolgendo sia qualcosa che nutre la tua anima invece di metterti semplicemente i soldi in tasca. Questo è fondamentale per mantenere una mente e uno spirito sani.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Oggi non è un grande giorno per ispirare entusiasmo negli altri, Capricorno. Potresti scoprire che c’è un tono sobrio e conservatore per il giorno che sta rubando il carburante dal tuo fuoco. Renditi conto che questa è solo una parte del ciclo naturale delle cose. Non pensare di dover essere sempre attivo. Concediti un periodo di riposo e concentra la tua energia verso l’interno. Calma i nervi.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi non lasciarti scoraggiare dai fallimenti altrui, Gemelli. Potrebbero esserci segnali che ti avvertono di potenziali blocchi stradali, ma ciò non significa che devi cambiare direzione o rinunciare al tuo obiettivo. Forse devi solo rallentare il ritmo o intraprendere un nuovo percorso. Ad ogni modo, hai la perseveranza e l’impulso interiore per compiere qualsiasi cosa!



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: È ovvio quanto ti piace sognare, Bilancia. Certamente, questa è una parte importante della tua esistenza. Renditi conto che arriva un momento in cui devi affrontare la realtà. Prenditi cura di tutte quelle fastidiose commissioni che hai rimandato. Invia le lettere che si sono accumulate sulla tua scrivania per giorni. Smetti di inventare scuse.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un giorno eccellente in cui dovresti essere in grado di radicare le tue emozioni e trovare una maggiore stabilità nella tua vita. Mentre cammini per la strada, sii consapevole della Terra sotto di te.

Pianta i tuoi piedi saldamente a terra e renditi conto che sei una parte viva di questo grande pianeta. Rispettalo.

Se sul lavoro le cose vanno bene è innanzitutto perché hai le idee chiare, uno splendido talento creativo e un buon livello di professionalità. Controlla bene i nervi e non fare del guadagno l’unica motivazione; il lavoro dà forza, autostima e dignità.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Non lasciarti scappare la tua strada, Cancro. Concentrati verso l’interno e concentrati sui compiti da svolgere. Questo potrebbe non essere il giorno più allegro e gioviale, ma bisogna sempre guardare il lato positivo. Usa il tono sobrio e radicale dell’energia di oggi per metterti al lavoro. Ricorda la storia della formica e della cavalletta. Ora è il momento di conservare le energie per il futuro.



SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Smetti di sprecare la tua energia in cose che non hanno reale rilevanza nella tua vita, Scorpione. Questo è il giorno giusto per focalizzare la tua attenzione sui compiti da svolgere e portare a termine. Resta sintonizzato sul tuo canale. Potrebbe non essere una cattiva idea adottare un tono più critico in modo da non farti prendere troppo da problemi che non ti riguardano.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Renditi conto che sei tu il responsabile della pulizia del tuo pasticcio, Pesci. Se hai lasciato i vestiti sporchi sul pavimento e non hai lavato i piatti, sarai tu quello che dovrà pagare le conseguenze. Prenditi la responsabilità delle tue azioni. Oggi è il giorno giusto per fare il bucato e pulire il disordine che hai lasciato in casa. Ti sentirai meglio con te stesso dopo!