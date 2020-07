Neuralink Elon Musk trasmetterà la musica direttamente al cervello

Le informazioni su Neuralink sono ancora poche. Per il momento si sa solo quello che è stato rivelato durante una presentazione del 2019, quando la società ha mostrato il progetto di un dispositivo che si collega al cervello attraverso dei fori nel cranio fatti con un laser (in modo non diverso dalla chirurgia laser oculare), con l’obiettivo di evolvere le facoltà cognitive del cervello umano.

Neuralink Elon Musk – Neuralink, nuova tecnologia firmata Elon Musk, sottolinea ancora una volta il suo tratto distintivo nel campo della neurotecnologia con un’importante novità: una nuova interfaccia trasmetterà la musica direttamente al cervello attraverso dei chip. Ad annunciarlo lo stesso imprenditore sudafricano, in attesa di una rivelazione prevista per il 28 di agosto.