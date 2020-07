MV Augusta Superveloce 800: la magia di Schiranna

MV Augusta Superveloce 800

Una moto dal fascino irresistibile!

Ciò che distingue MV Augusta Superveloce 800 è lo stile unico che mescola perfettamente antico e moderno, andando al cuore dell’essenza della moto sportiva con un risultato senza tempo.

MV Augusta Superveloce 800 è una “special” realizzata sulla base della F3 800. Non cambia il motore da 798 cc con albero motore controrotante e doppio albero a camme che comanda dodici valvole in titanio, in grado di erogare 148 CV di potenza a 13.000 giri/min con una coppia di 88 Nm a 10.600 giri/min.

Anche il pacchetto elettronico deriva direttamente dalla F3, con quattro mappe motore di cui una personalizzabile dal pilota e 8 livelli di intervento del traction control. Arriva per la Superveloce il quickshifter up&down di serie. Le misure vitali sono ancora una volta le stesse della F3, cosi come il peso che si attesta sui 173 kg dichiarati a secco.

Completamente nuovi sono invece gli attacchi telaio anteriore e il telaietto posteriore, rivisti per poter vestire la meravigliosa carrozzeria della Superveloce. L’impianto di illuminazione è naturalmente full led, e il cruscotto sfrutta il pannello TFT da 5” full color della Brutale 1000 Serie Oro.

Per quanto riguarda il design, Adrian Morton ha tirato fuori uno stile unico per come mescola antico e moderno, andando al cuore dell’essenza della moto sportiva con un risultato senza tempo.