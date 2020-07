Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sorprendere alcune persone con le tue parole e le tue azioni, che potrebbero sembrare fuori dai tuoi soliti schemi, Ariete. Non essere sorpreso se oggi non pensi o non ti comporti come normalmente. C’è un velo di stranezze dentro di te che vuole avere la sua giornata sotto i riflettori. Indossa colori brillanti ed espressivi che mostrino la tua volontà di distinguerti in mezzo alla folla.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Va bene cambiare opinione, Leone. Puoi essere orgoglioso di essere colui che ha sempre una risposta pronta e sa esattamente in quale direzione andare. Puoi considerare gli altri come indecisi o volubili. È importante non smettere di pensare dopo aver preso una decisione importante. Tieni la mente aperta ai cambiamenti che si verificano intorno a te e forse avrai un cambiamento del cuore.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai bisogno della libertà emotiva, Sagittario. Forse senti di essere costretto e intrappolato in una situazione. Se riesci a prendere le distanze, è probabile che ti accorgerai di essere davvero coinvolto nel dramma di qualcun altro. In questo momento è indispensabile trovare uno sbocco in cui puoi esprimerti liberamente senza sentirti come se dovessi agire in un modo particolare.

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti come una gigantesca ruspa ansiosa di abbattere le strutture esistenti. Forse sei arrabbiato per un nuovo sviluppo nella tua città, il sistema politico del paese o la struttura del potere all’interno di casa tua. Indipendentemente dal motivo esatto, sei certo che il cambiamento deve avvenire per poter progredire. Spesso è necessario abbattere una struttura esistente per costruirne una migliore.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentire un forte bisogno di esprimere la tua individualità, Vergine. Non vuoi confonderti con la mandria, non vuoi essere invisibile mentre cammini per la strada. Vuoi essere la pecora dalla lana blu, la persona che salta invece di camminare.

Trova un luogo o un gruppo che ti permetta di essere te stesso e non preoccuparti di ciò che pensano gli altri. La tua originalità è stimolante.

Salute perfetta e sarebbe strano il contrario con tutta la cura che dedicate al corpo, all’alimentazione… e di conseguenza anche alla mente. Il detto latino: “mens sana in corpore sano” è diventata la vostra bandiera che sventolate giorno e notte sul tetto di casa vostra!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Fai l’inventario delle tue abitudini e dei tuoi comportamenti, Capricorno. Guarda alcuni schemi e nota quelli che vanno bene e quelli che non funzionano. Molto probabilmente sentirai il bisogno di liberarti dalla routine e creare nuovi percorsi che consentano altre opportunità. Non continuare a sprecare la tua energia su percorsi che non ti portano da nessuna parte.



Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tieni vicino carta e penna Gemelli, e tieni a portata di mano il numero dell’ufficio brevetti. Avrai idee originali che potrebbero essere rivoluzionarie. Probabilmente sarai più incuriosito del solito da gadget e dispositivi elettronici. Hai la capacità di fare osservazioni furbe sul funzionamento delle cose. Potresti avere un’idea geniale su come migliorare l’efficienza di un elettrodomestico in casa.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Seguire il flusso potrebbe non piacerti oggi, Bilancia. Questa è una giornata nella quale potresti voler essere il pesce che nuota a monte mentre il gruppo si dirige a valle. Sentiti libero di seguire la tua strada, indipendentemente da ciò che gli altri hanno da dire al riguardo. Potresti subire pressioni dai tuoi cari, ma non fare qualcosa solo per fargli piacere. Fai solo quello che piace a te!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti soffocato da alcune persone, Acquario. Sei una grande parte del loro sistema di supporto emotivo e si affidano a te per avere forza. Oggi però potresti sentirti frustrato da questo peso extra. Molto probabilmente vorrai gettare all’aria quei pesi per darti più respiro. La libertà dal bagaglio emotivo altrui è la chiave di oggi.



Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere idee infinite che ti passano per la testa ma poca pazienza nel vederne una per una fino alla fine, Cancro. Forse sei così impegnato a saltare da un pensiero all’altro che non porti nessuno di loro abbastanza lontano da sapere se valga la pena perseguirli o meno. Scrivi i pensieri che ti vengono in mente e ripassaci sopra più tardi quando la tua mente sarà in uno stato più tranquillo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ci sono alcune sorprese emotive che arrivano, Scorpione. Potresti comportarti in un certo modo in circostanze normali, ma oggi tenderai a prendere una strada completamente diversa. Forse non sai perché improvvisamente ti senti a tuo agio con una situazione in cui normalmente saresti piuttosto scettico. Non preoccuparti di mettere in discussione le tue emozioni. Ti aprirai molte porte…



PESCI ⭐ EXCELLENT: Potresti finire per spaventare le persone con i tuoi drammi emotivi, Pesci. È probabile che il tuo comportamento sia irregolare. Le cose più insignificanti potrebbero scatenare la tua collera. La radice di questi problemi probabilmente ha a che fare con la necessità di essere amato e sentire che gli altri ti danno l’attenzione che pensi di meritare. Cerca di non lasciare che la tua felicità dipenda così tanto dagli altri.