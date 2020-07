Oroscopo del Giorno 22 Luglio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 22 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentirti più inquadrato del solito, il che ti incoraggia a difenderti e a dire le cose che devi alle persone. Potrebbero esserci state discussioni recenti con il partner, ma quelle dovrebbero placarsi ora grazie ai sentimenti sereni di oggi. Forse hai una visione più approfondita della causa della tensione. Condividila con la persona con cui hai litigato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ti sentirai più loquace del solito, Leone. Di solito sei ansioso di passare da una cosa all’altra. Sentiti libero di esprimere la tua opinione. Gli altri hanno voglia e bisogno di ascoltare ciò che hai da dire, quindi sii onesto quando qualcuno verrà da te con una domanda o una richiesta di aiuto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è una solida base per le tue emozioni in questo momento che ti sta aiutando a stabilizzare i tuoi sentimenti, Sagittario. Man mano che diventi più in sintonia con i tuoi bisogni interni, potresti scoprire che i tuoi comportamenti recenti in amore non sono stati particolarmente appropriati e avresti potuto compromettere il rapporto con il partner. Cerca di recuperare!

Oroscopo del Giorno 22 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere quella terribile sensazione che ti dice di metterti al lavoro, ma qualcosa sembra trattenerti. Forse ti senti come se fossi ad un incrocio insieme ad altre auto. Tutte sono ansiosi di partire per prime, eppure nessuno sa di chi è il turno. Non mettere il piede sull’acceleratore. Rilassati e esprimi chiaramente a tutti le tue intenzioni.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere ansioso di provare un percorso inesplorato che parla del tuo senso di rischio e di avventura, Vergine. È importante temperare queste azioni con una pianificazione realistica. Assicurati di avere le risorse adeguate per tirarti fuori da ogni inceppo lungo la strada. Continua ad agire secondo il tuo temperamento: sempre pratico e razionale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue relazioni stanno andando bene da una prospettiva intellettuale Capricorno, ma non da una prospettiva emotiva, forse stai lasciando che il tuo cervello ti guidi troppo. È tempo di lasciare che il tuo cuore prenda il sopravvento e che i suoi bisogni siano primari. Mentre la tua energia si sposta, lo fa anche quella delle persone intorno a te. Cerca di non essere turbato dalle modifiche che seguiranno.



Oroscopo del Giorno 22 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei ansioso di agire Gemelli, specialmente quando si tratta di questioni del cuore. Fai attenzione a non andare troppo in fretta però. È importante che tu e la persona amata siate sulla stessa lunghezza d’onda. Probabilmente sei pronto per saltare alla fine del libro dove tutti vivono felici e contenti. Sentiti libero di agire, ma assicurati di farlo con un pizzico di buon senso.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che le altre persone siano ansiose di alzarsi e andare avanti con i loro progetti, Bilancia. Potrebbe essere meglio per te rilassarti un pò e vedere come vanno le cose prima di agire. Lascia che gli altri attraversino il fiume per primi. Lascia che qualcun altro sia la cavia in modo da avere tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione più prudente su come procedere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Concentrati su come coltivare i tuoi bisogni in questo momento invece di cercare di soddisfare quelli degli altri, Acquario. C’è molta tensione quando provi a confortare qualcuno che non lo vuole davvero. Il modo migliore per gestire la situazione è lasciare la persona sola. Se sarai più stabile e chiaro, sarai in grado di aiutare gli altri. Prenditi questo tempo per ricaricare le tue batterie.



Oroscopo del Giorno 22 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Può sembrare che qualcosa o qualcuno stia cercando di impedirti di andare avanti con i tuoi obiettivi ambiziosi, Cancro. All’inizio potresti risentirti di questo peso attaccato alla caviglia, ma a un esame più attento, vedrai che questo ostacolo è in realtà un aiuto. Per ora ti serve come promemoria per rallentare e fare una buona pianificazione prima di agire.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo cuore è attivo Scorpione, e probabilmente senti il bisogno di prenderti cura di una certa relazione. Invece di essere troppo frettoloso nella ricerca di questa storia d’amore, dovresti calmarti e fare più pianificazione. Guarda la situazione da una prospettiva a lungo termine e vedi se la relazione sta andando nel modo in cui desideri.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose possono andare bene in amore, Pesci. Forse non sei riuscito a ricordare un compleanno o un anniversario importante. Forse ti aspettavi di agire in un certo modo o di fare qualcosa che non riuscivi a fare. Avvicinati alla persona che hai ferito e scusati. Detta le tue regole. La tua strada potrebbe essere diversa da quella di qualcun altro, ma questo non la rende migliore o peggiore.

Il lavoro è l’aspetto clou della giornata dove, grazie a una strana e fortunata combinazione, potrai mettere in luce tutti i tuoi talenti: creatività, intuito, disponibilità ad aiutare gli altri. Per chi è in cerca di un’occupazione e si accontenta anche di un lavoro temporaneo, l’occasione d’oro si presenta in mattinata, da cogliere subito al volo!