Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition: la nuova supercar in stile retrò

Anche gli interni sono un omaggio alla tradizione. Esclusive rifiniture in pelle bicolore combinano le tinte Bordeaux Red e Atacama Beige oppure Black e Atacama Beige, sfruttando la speciale pelle Olea Club per la parte Beige e integrando anche inserti di tessuto a coste che riprendono lo stile della 356. Sul lato del passeggero è applicata a mano la targhetta con il numero progressivo dell’esemplare.

Con l’automatico la vettura è capace di toccare i 304 km/h , passando da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi . La sua carrozzeria, in pieno stile anni ’50, è disponibile nelle varianti marrone chiaro, nero, rosso indiano, argento metallizzato GT e color creta.

Studiata dal reparto Porsche Exclusive Manufaktur, la vettura sfoggia un look retrò degli anni ’50 e ’60 e strizza l’occhio al futuro grazie alle ultimissime tecnologie in fatto di telaio, sistemi di assistenza e infotainment.

La casa automobilistica di Zuffenhausen, conosciuta in tutto il mondo per le sue supercar, rimane sempre fedele alle proprie radici. La casa tedesca ha presentato il suo ultimo gioiello: la 911 Targa 4S Heritage Design Edition .