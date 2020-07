Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Tensioni familiari, grande incriminata la suocera che riesce a rovinarvi anche il weekend nella natura con telefonate inopportune. Sul lavoro, se il capo siete voi qualche ora da dedicare al lavoro per rimettervi in pari, o portarvi avanti, non è un problema, anzi: fare con calma senza pressioni esterne vi risulta quasi piacevole. Ben diversamente vanno le cose se dovete essere solo gli esecutori materiali.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bei giochi d’amore col partner, così intensi e perfetti da sembrare esercizi ginnici appresi in palestra. Tutto bellissimo, ma manca quel quid che lo rende meraviglioso e oltremodo appagante. Sul lavoro, azioni rapide, coraggiose, impulsive e quasi sempre vincenti. Quasi perché oltre alla volontà, alla costanza, al know how manca un ingrediente che oggi nella vostra cucina non riuscite a trovare: l’amore.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passionalità, un filo possessiva. Dettaglio che però non ammettereste mai, proprio da voi che professate autonomia e libertà a trecentosessanta gradi non ce lo si sarebbe aspettato…

Due categorie di persone ugualmente felici: gli sportivi che si sfiancano per un premio o il trionfo della propria squadra… e ’altra categoria oggi è quella che, per divertire gli altri, guadagna qualcosina, ma pur di ripartire meglio di niente.

Strano ma vero, per correre a divertirvi, camminare nella natura e viaggiare oggi vi dimenticate una delle vostre passioni: la buona tavola. Pic nic frugale con un panino e un pò di frutta,i bagordi ve li concederete domani!

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se tra parenti o vicini c’è stato un qui pro quo è ora di chiarire. Invitateli da voi, meglio se avete un terrazzo, e preparate una torta o acquistate del gelato. Quando la bocca è dolce si intenerisce anche il cuore e le questioni si chiariscono più facilmente. Niente sport, niente imprese titaniche e nemmeno goliardia. Di santificare le feste con svaghi plateali e cene gourmet non ne avete alcun bisogno!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fantasie erotiche e vulcaniche, peccato che il buon senso vi freni un attimo prima di metterle in atto. Dolce la relazione col partner e anche molto rassicurante, ma potrebbe essere molto più calda e disinibita se soltanto vi lasciaste andare. Un’occhiatina ai conti non fa mai male, tanto per capire quanti lussi potete permettervi questo mese o quanto, piuttosto, vi toccherà risparmiare.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia esplosiva, evidente che la tensione era in accumulo ed ora, innescata da una banale tensione o da un ricordo spiacevole, esplode come una bomba. Che noia e che rabbia dover rinunciare a qualche programma piacevole per darsi alle grandi pulizie di casa e alla spesona settimanale. Ma chi non ha testa abbia gambe: avreste dovuto provvedere prima… e invece…

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con gli amici oggi vi scaldate parecchio, per di più su questioni irrisorie. Evidente che una sottile competitività serpeggia tra di voi, riattivandosi di tanto in tanto senza un vero perché. Figurarsi se il sabato non andate a fare compere: poco o tanto lo dovete portare a casa, e qualche soldino lo dovete far circolare… tutto amore per l’economia!

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Ai ferri corti col partner, ma non certo per colpa vostra: è lui o lei che azzanna, anche senza ragioni plausibili. Guerra aperta anche tra le rispettive famiglie che probabilmente non si sono mai viste di buon occhio. Se siete nel commercio o nella ristorazione oggi il pubblico ve ne farà vedere di tutti i colori. Ecco perché siete così nervosi, è difficile accontentare tutti, anche perché gli altri non fanno nulla per venirvi incontro.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Il grande amore oggi è il quattro zampe, perché col partner l’unico interscambio possibile sono frecciatine micidiali e freddure che ghiacciano l’atmosfera anche se il termometro raggiunge i trenta gradi. Se siete nel commercio e siete addetti alla vendita al dettaglio, oggi la clientela vi farà impazzire, facendovi tirar fuori mezzo negozio per poi non acquistare nulla.

Oroscopo del Giorno 4 Luglio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner litigioso ma troppo furbo per attaccare subito briga, comincia con la battutina polemica e lancia osservazioni caustiche ogni volta che aprite bocca o alzate un dito per fare qualcosa. Insomma vi fa bollire lentamente in pentola… Voglia di cultura e natura, ma in chi vi circonda non trovate qualcuno per condividere questi piaceri, perciò ve li prendete da soli.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con il partner, i familiari e gli amici condividete opinioni e ideali, per questo, nonostante la vostra fama di lupi solitari, state bene in loro compagnia. Se siete nel commercio, nella ristorazione o nel turismo oggi qualcosa finalmente si muove, ma insieme all’attività si muovono anche le grane e le reazioni spropositate da parte vostra. Un lavoro urgente compare in cima alla lista!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Partner, amici, figli: amate il vostro mondo sociale e vi fate in quattro per dare loro il massimo. Peccato che qualche frizione scoppi tra gli uni e gli altri, mettendovi di cattivo umore. Non vorreste litigare con nessuno, ma se ci siete costretti… Macché lavoro, oggi proprio non vi va: troppe preoccupazioni sulle spalle, ansie, tensioni. Avete bisogno di liberarvene scaricando il fardello almeno fino a lunedì.