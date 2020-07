Poliambulatorio Rimini: Athena Centro Medico d’eccellenza

Poliambulatorio Rimini

Poliambulatorio Rimini – Il poliambulatorio medico privato Athena di Angelita Conte è, dal 2015, il punto di riferimento d’eccellenza per chiunque desideri un servizio sanitario specialistico con prestazioni di elevata qualità.

Il poliambulatorio offre servizi in numerose branche della scienza medica: dalla ginecologia, ostetricia e fertilità, passando per andrologia, cardiologia (pediatrica e per adulti) chirurgia vascolare, dermatologia, oculistica, osteopatia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia, urologia, medicina estetica avanzata e molto altro.

Il tratto distintivo del centro è attribuibile certamente alla presenza di uno staff medico selezionato accuratamente per significative esperienze professionali anche a livello nazionale, e supportato dall’ottima qualità tecnologica delle apparecchiature elettromedicali di ultima generazione utilizzate, con l’obiettivo di garantire al paziente la miglior diagnosi possibile.

La lunga lista di eccellenze professionali all’interno del Poliambulatorio Rimini comincia dal reparto di ginecologia e ostetricia. Come non citare a tal proposito il Dott. Trengia Vincenzo, specializzato in ostetricia e ginecologia, il quale da anni si occupa di problematiche relative alla medicina materno-fetale, diagnosi prenatale e gravidanza a rischio nonché di diagnosi e terapia dell’infertilità di coppia. La sua carriera lo ha portato anche in ospedali esteri ad eseguire sia indagini fetali invasive che prelievi di cellule staminali cordonali da utilizzare per futuri trapianti .

Continuiamo con il Dott. Pontrelli Giovanni, esperto nel trattamento medico e chirurgico dell’endometriosi e del dolore pelvico cronico e di patologie ginecologiche benigne. Il Dott.Pontrelli ha operato tanti anni al Centro Negrar di Verona dove ha svolto circa 4 mila interventi. Opera in prima linea in interventi di chirurgia ginecologica mini invasiva endoscopica sia maligna che benigna, con particolare riferimento al trattamento dell’endometriosi. Oggi è primario in Chirurgia Ginecologica e Direttore della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Abano Terme. Al suo fianco, il Dott. Desgro Marcello, attualmente Dirigente Medico presso Policlinico Abano Terme, il quale negli anni ha svolto un’internship presso il Reparto di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dell’Ospedale Clinico Universitario Humanitas a Milano.

L’endometriosi è una patologia multifattoriale complessa che colpisce in Italia 3 milioni di donne. Oggi sappiamo che anche l’alimentazione gioca un ruolo molto importante. A tal proposito, la Dott.ssa Venturi Beatrice, biologa nutrizionista, segue scrupolosamente il paziente in un percorso complesso e affascinante tra alimentazione e salute con l’obiettivo di raggiungere uno stile di vita sano e equilibrato con il proprio corpo e la propria mente. La Dott.ssa segue anche le coppie nel percorso di fertilità.

Tra le tecnologie innovative e all’avanguardia offerte dal centro, un ruolo di importanza è attribuibile a Monnalisa Touch: la nuova terapia laser per la prevenzione e la cura del benessere intimo. Un trattamento laser basato su uno speciale sistema laser a CO2 frazionato, realizzato appositamente per la mucosa vaginale. MonnaLisa Touch previene e risolve gli effetti del calo estrogenico sui tessuti vaginali (tipici della menopausa e del post parto), riattivando la produzione di nuovo collagene e ristabilendo le condizioni della mucosa vaginale caratteristiche dell’età fertile. Durante il percorso sarete accompagnate dal Dott. Filippini Maurizio che, tra i primi in Italia, dal 2012 si occupa del trattamento e attualmente risulta essere l’operatore con la maggiore casistica nel mondo.

In chirurgia vascolare il Dott. Fares Esthepan, dirigente medico presso l’azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord, responsabile dell’unità operativa semplice di chirurgia Day Surgery; esperto di chirurgia Vascolare flebologica nella quale utilizza i metodi più innovativi e conservativi: dalla chirurgia emodinamica conservativa CHIVA con lo scopo di preservare le safene, alla chirurgia endovascolare con l’utilizzo del Laser o della colla. Si dedica con interesse anche alla chirurgia proctologica nella quale ha introdotto l’utilizzo del Laser nel trattamento di alcune patologie proctologiche.

In andrologia il Dott. Franceschelli Alessandro specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle disfunzioni sessuali maschili e dell’infertilità; l’urologo Dott. Borghesi Marco occupato nella diagnosi e nel trattamento delle patologie uro-andrologiche tramite operazioni di chirurgia robotica: un tipo di operazione effettuata grazie a tecnologie avanzate, che prevedono l’utilizzo di una sofisticata piattaforma chirurgica in grado di riprodurre, miniaturizzandoli, i movimenti della mano umana all’interno delle cavità corporee.

In oncologia il Dott. Martella Stefano specializzato in senologia, chirurgia ricostruttiva postoncologica, chirurgia estetica mammaria e correzione di malformazioni congenite, il quale lavora in sinergia con il Dott. Manzo Antonio, esperto in ecografia mammaria.

E ancora tra le eccellenze il Dott. Pignatti Marco, occupato nel trattamento di patologie legate alla dermobiotica e inestetismi della pelle tramite l’utilizzo di metodiche moderne, in primo piano la Laserterapia. Negli ultimi anni si è appassionato allo studio dei rapporti che legano la pelle e le sue malattie all’intestino e al suo microbiota. Ha quindi cominciato a trattare i pazienti dermatologici partendo dalla salute del loro intestino, divulgando queste informazioni in numerose conferenze in tutta Italia.

Fautore della Laserterapia anche il Dott. Lo Bianco Gregory, chirurgo plastico, specializzato in medicina estetica, che garantisce al paziente numerosi tipi di trattamenti per la correzione degli inestetismi che spesso sono causano di insicurezza e sfiducia in se stessi.

Alla lunga lista delle eccellenze del Poliambulatorio Rimini si aggiungono il Dott. Vincenti Massimo, esperto italiano del Metodo Coimbra: un metodo innovativo che sfrutta le enormi potenzialità della vitamina D per il riequilibrio del sistema immunitario.

Altra professionista del centro la Dott.ssa Preta Maria Carla medico chirurgo specializzata in ortopedia e traumatologia la quale effettua trattamenti di infiltrazioni articolari; e ancora il Dott. Fabbri Lorenzo specializzato in terapie manuali come Manipolazione Fasciale, Chiropratica, Linfodrenaggio, Eudinamica, Taping neuromuscolare.

Per assistere i più piccoli, il centro medico Athena vanta una lunga lista di eccellenze pediatriche.

In cardiologia pediatrica il Dott. Chiappa Enrico, autore di due libri e di numerosi articoli originali pubblicati su riviste scientifiche internazionali; esperto internazionale di cardiologia pediatrica con cittadinanza onoraria cinese.

E ancora, il Dott. Zavatta Marcello specializzato in ortopedia e traumatologia dell’adulto e del bambino, medicina rigenerativa in ortopedia e oncologia ortopedica; e il Dott. Montalbano Aniello, dal 2013 dirigente medico presso il reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Rimini.

La Dott.ssa Staccoli Luigia specializzata da anni nelle diverse branche della Medicina e in particolare della Pediatria: gastroenterologia, nutrizione, alimentazione, disturbi della nutrizione, pneumologia, malattie infettive; l’osteopata Dott. Borghesi Ivan: impegnato in osteopatia in gravidanza con specializzazione pediatrica e neonatale e la neuropsichiatra infantile Dott.ssa Stoppioni Vera, ex primario del reparto di neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale San Salvatore di Pesaro

Tra i professionisti sul podio del centro Athena anche il Dott. Manenti Marco che, dal 2006, si occupa principalmente di chirurgia della cataratta (convenzionale e con il laser), interventi di correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia. E’ stato tra i primi chirurghi in Italia ad utilizzare il laser a Femptosecondi per la chirurgia della cataratta; il neurologo Dott. Stumpo Maurizio, esperto in Morbo di Parkinson e sindromi extrapiramidali, con particolare esperienza nelle lesioni traumatiche dei nervi periferici

E ancora, la Dott.ssa Minardi Maria Eugenia, specializzata in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, la quale svolge esami diagnostici di ecografia addome superiore ed ecografia con studio delle anse intestinali con particolare attenzione alle patologie dell’apparato gastrointestinale, alle patologie epatiche; il Dott. Sermasi Sergio il quale vanta una lunga carriera dedita alla cardiologia.

Il Poliambulatorio Rimini è inoltre un punto prelievi per servizi di laboratorio analisi e offre una serie combinata di accertamenti sanitari di prevenzione, i quali permettono al paziente di eseguire un check-up completo in particolari ambiti sanitari.

A distinguere per eccellenza il Centro Athena è anche il servizio di Test prenatali non invasivi che, analizzando il DNA fetale circolante nel sangue materno, identificano le aneuploidie fetali riscontrate in gravidanza. Un semplice prelievo di sangue della gestante fornisce risposte complete ed affidabili sulla salute del feto in via di sviluppo senza comportarne alcun rischio.

Nel cuore di Rimini un servizio sanitario completo e accurato, tecnologie innovative e specialisti affermati per garantire prestazioni di elevata qualità. A questo si unisce la passione, il cuore e la professionalità della sua direzione, capitanata da Angelita Conte che, ogni giorno insieme al suo team, si prende cura del paziente mettendo al primo posto la persona e i suoi bisogni.

