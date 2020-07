Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto in regola, con il partner che vi sostiene incondizionatamente, animato da una passione intensa e costante. Coltivate gli stessi valori e andate d’accordo su tutto, interessi inclusi.

Successo lampo sul lavoro, sgobbate come matti arrivando a concludere le vostre mansioni a tempo record. Esaurite tutte le incombenze uscite prima oppure vi fate un lungo break di chiacchiere aspettando l’ora di chiusura.

Rampanti, ma attenti… il troppo stroppia! Emicrania e stati infiammatori i malesseri più diffusi a causa di Marte scalpitante nel vostro segno.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ramanzina ai vostri figli, li amate molto ma proprio per questo non transigete sulle regole: volete crescerli corretti e consapevoli, perciò siete teneri ma all’occorrenza rigorosi! In fatto di creatività oggi non siete al top, ma sull’esecuzione nulla da ridire, precisi come dipendenti, grintosi e carismatici in veste di capo. Affari interessanti e conclusi vantaggiosamente, devolvendo parte del guadagno a spese impellenti.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Ipersensibili, ancora scottati da uno sgarbo o da una parola sbagliata. In famiglia ci si parla solo lo stretto necessario, mentre la confusione regna in casa e nel cuore. Ai ferri corti col vostro capo, che non vi concede l’aumento promesso e si permette di ironizzare, proprio lui, che ogni anno le vacanze le trascorre alle Seychelles! Per fortuna i colleghi vi danno una mano, sempre uniti contro le ingiustizie!

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione violenta, intensa, indescrivibile: non solo sesso però, anche ideali e progetti condivisi. Due compagni di viaggio, non solo di letto, insieme potreste cambiare il mondo! Impegnati col lavoro ma non stressati, dunque una giornata relativamente tranquilla per essere un venerdì. L’energia fisica non è al top, ma quella che vi resta la sera vi piacerà proiettarla altrove, una piacevole riunione tra amici per esempio…

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tempi duri per chi tiene il piede in due scarpe, preso da una cotta incendiaria che gli fa perdere il lume della ragione. Complicazioni arginabili per chi ha il cuore libero, ma se nella vostra vita un compagno ufficiale c’è già, preparatevi a qualche colpo di testa! Sul lavoro veloci e precisi, un connubio quasi introvabile! Qualche ostacolo però non mancherà, specie per chi lavora in proprio e non ha orari.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Di sera, nonostante la stanchezza, avrete sicuramente recuperato l’antico smalto, ma non è necessario volare a Parigi o a Vienna, anche nella vostra casetta nel verde, lontani dai ritmi convulsi del lavoro e della città ritrovarsi è più facile: pure senza parole, anzi meglio! Viaggio lampo per lavoro o affari, rientrate entro sera contenti di voi stessi e del vostro operato.

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Alla distrazione del partner oggi chiedete spiegazioni, che si riveleranno esaurienti. Probabilmente vi siete fatti un film che con la realtà non ha nulla da spartire, accantonando i problemi di cuore però la serata si prefigura divertente! Smettetela di pensare a improbabili rivali e tuffatevi nelle incombenze del lavoro; dopo l’esperienza della pandemia, anche le situazioni più spiacevoli perdono importanza.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia tignosa, sempre pronta a rivangare i torti ricevuti, mai i benefici… In fatto di comunicazione, voi di problemi non ne avete, casomai gli altri, che non recepiscono e non rispondono nella maniera adeguata. Sul lavoro gli affari sono rallentati da un interlocutore isterico: dice e disdice, cambia idea ogni cinque minuti, ma che stress stargli dietro e cercare di camomillarlo con parole convincenti!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Scissione tra sentimento e sesso, il primo funziona alla grande, ma più in termini amicali che amorosi; il secondo invece preferisce trattenersi nelle retrovie, oggi di acrobazie erotiche proprio non siete in vena. Qualche incombenza sul lavoro da chiudere in fretta e furia, recuperando il tempo perduto cincischiando invece di darvi da fare, con un occhio avanti già all’agenda della prossima settimana.

Oroscopo del Giorno 3 Luglio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia quel filo di gelosia mantiene alta la tensione e l’intesa, ma in famiglia si sa che si tratta di un gioco, una specie di farsa che fa ridere tutti, in primis voi. Venerdì sereno, con poche pendenze da sbrigare, evidente che avete sgobbato prima, perciò ora potete cogliere le buone ciliegie del vostro impegno. Momenti gioiosi con i membri più giovani della famiglia, meglio ancora in bambini.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia maliziosa, potrebbe evolvere in una storia oppure fermarsi a una notte maliarda… ma niente pretese: se va bene per entrambi si gioca un pò, poi amici come prima! Precisi e puntuali sul lavoro, magari un pò troppo reattivi, le vostre battute colpiscono sempre a segno, rischiando di ferire anche chi non lo merita. Finanze risicate, sì solo alle spese indispensabili, le altre rimandatele…

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amico maliardo, edotto dalle vostre vicende sentimentali, si avvicina con passo di leopardo: appena chiusa una storia non avete voglia di iniziarne un’altra… ma la carne è debole, e il suo sguardo troppo caliente per non cadere nel tranello! Ai ferri corti con il capo, che promette ma non mantiene: vero, inseguite traguardi ambiziosi, ma quando ci si impegna per davvero le cose girano diversamente!