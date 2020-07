Costumi a vita alta Estate 2020: un tuffo negli anni Cinquanta  

Tropici: Dolce & Gabbana ci fa viaggiare con la mente. La maison punta sul mix and match in un vortice di colori accesi.

E così anche per l’estate 2020, nelle collezioni delle case di moda più famose è protagonista una grande varietà di costumi che si distinguono per il loro stile vintage, un vero e proprio salto temporale nei favolosi Fifties!

Ma, nonostante le più svariate innovazioni, è davvero sorprendente notare come l’ attenzione verso il passato non diminuisca mai anzi, continui ad essere costante stagione dopo stagione.

Oggi l’innovazione nel mondo dei tessuti è arrivata a livelli davvero importanti. Ci sono costumi da bagno con UV, alcuni ad asciugatura rapida o completamente waterproof, altri addirittura equipaggiati con congegni in grado di monitorare l’attività fisica in acqua.