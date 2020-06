Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Il partner tiene il muso e magari non ha tutti i torti, la vostra imprevedibilità destabilizzerebbe anche una montagna! Evitate le pretese e i colpi di testa, in amore non si dà nulla per scontato. Ai ferri corti con un capo che non apprezza il vostro spirito di iniziativa. Per dare il meglio avete bisogno di stimoli, la routine affossa le vostre potenzialità. Trattative difficoltose a causa di un interlocutore indeciso.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto comincia con una bella chiacchierata, in coppia si chiariscono le incomprensioni, rinnovando la fiamma, tra amici si fanno progetti utopistici che animano la serata e mandano l’umore alle stelle. Belli, simpatici e in gamba sul lavoro, così vi vuole l’azienda e così siete: rapidi nell’ideazione, convincenti nella parola, pronti a viaggiare con estremo piacere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia e amore si ostacolano a vicenda, gli amici sono gelosi della vostra nuova fiamma e questa non li vede di buon occhio, giudicandoli superficiali e immaturi: difficile mantenersi in equilibrio, ma con la vostra simpatia e un pizzico di diplomazia riuscite a stare in bilico e a dare un colpo alla botte e un altro al cerchio. Creatività intensa ma non compresa, gli altri vi chiedono regolarità e un ordine mentale.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi appaga solo quando non c’è, da lontano il partner vi appare in un’aura luminosa, come un eroe del mito e perciò attivate tutte le vostre arti magiche per sedurlo. I problemi iniziano nella quotidianità, la routine annacqua l’attrazione e smorza il desiderio. Focus sul lavoro e questioni inerenti, sgobbate come matti ma il traguardo sembra allontanarsi. Inutile correre, prendetela con calma…

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’insicurezza vi rende possessivi, ma il partner vi toglie subito ogni illusione; l’attaccamento morboso non gli va a genio. Ciò che invece apprezza sono le trasgressioni erotiche, fonte di imbarazzo per voi, così riservati. Le finanze vanno su e giù, mosse dai terremoti della Borsa e dalle vicende internazionali. Se pensate di rimpolparle col gioco, sbagliate subito strategia: vincete una mano ma ne perdete altre due!

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Famiglia trasgressiva, siete voi l’unico regolare che va al lavoro puntuale e non semina caos dappertutto! Decisi a dare una regola ai figli, stasera partite con una filippica memorabile. Sul lavoro tante idee ma ancora troppo fluttuanti per essere attendibili, prima di azzardare progetti occorre confrontare dati e fare spesso il punto della situazione. Tanti impegni, forse troppi per le vostre forze!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Coppia instabile, tra gli amici qualcuno vi fila, da un lato la cosa vi sorprende, dall’altro vi intriga. Diversamente vanno le cose se la corte la fanno alla vostra dolce metà, in questo caso vi divertite molto meno! La sensibilità vi aiuta sul lavoro, siete comunicativi, diplomatici e come sempre la creatività vi regala una marcia in più. Attenti, però, a non diventare eccentrici, sfoggiando atteggiamenti e proposte inaccettabili.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Se in famiglia tira aria di pioggia e sulla coppia addirittura di temporale, tagliate la corda prima di dovervene pentire. Per tamponare uscite con gli amici, dando modo a voi stessi e agli altri di far sbollire la rabbia. Concludere trattative oggi è quasi impossibile, quando vi sembra di essere a cavallo, qualcuno vi disarciona, mandandovi a gambe all’aria. Tutto da rifare, si riparte da zero, ma che stress!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Niente di serio in amore, non è nelle vostre corde! Se c’è lo vivete con disinvoltura, in coppia vi divertite un mondo, ma salvaguardando ciascuno i proprio spazi. Intrigante anche per i single, sommersi di messaggini e inviti… Lavoro e viaggio in pole position, con gli aeroporti di nuovo in funzione vi sentite cittadini del mondo e oggi ne avete il riscontro!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Al partner oggi trovate tutti i difetti e in buona parte avete ragione! Geloso, egocentrico e pieno di pretese vi tiene al guinzaglio, senza considerare le vostre esigenze. Sul lavoro, tutti i vostri bei progetti minacciano di andare in fumo, una grana imprevista vi costringe a fare gli straordinari, se poi siete il capo o puntate a far carriera, l’orario è un optional. Ai ferri corti con un socio, che si arroga lo scettro del comando!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Di sesso parlate molto, ma chi parla… non fa! Stravolti come siete, dopo una giornata infernale, è già bello se riuscite a tenere gli occhi aperti mentre mangiate o guardate il telegiornale! Il lavoro è una nota dolente: vi fate in quattro, peggio in otto, senza sentirvi veramente soddisfatti. Gli altri vi dicono che va tutto bene, ma in cuor vostro sapete di poter fare anche di più.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Serata divertente e disinvolta, col partner siete pronti a fare micio micio, ma se ancora non è comparso all’orizzonte, non ve ne fate un cruccio, tra gli amici ci sarà sicuramente qualcuno che vi ha adocchiati… Finanze sotto pressione, non tanto per colpa vostra e delle vostre mani bucate, ma del caos dei mercati esteri e delle crisi europea. Inevitabili i tagli alle spese, risparmiate acquistando online.