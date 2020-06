Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato è il segno dello Scorpione è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Strano per tipi coraggiosi e impulsivi come voi, quando si tratta di vero amore la lingua vi si blocca e il sentimento rimane imprigionato e inespresso: anche i grandi uomini e le grandi donne hanno le loro debolezze, invincibili in battaglia ma fragili in amore. Giornata tutta dedita al lavoro, che si tratti di portarvi avanti sulla tabella di marcia o dedicarvi alla cucina o al giardinaggio, fare è l’imperativo del giorno!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Flirt senza seguito, in materia di sentimenti avete idee confuse, se poi vi siete impigliati in una situazione triangolare, ora non sapete più da che parte stare e come uscirne con dignità: anche l’orgoglio reclama la sua parte. Tra guadagni e spese oggi non avanzate un euro, vale a dire bilancio alla pari potete già sentirvi soddisfatti: con tutti gli acquisti fatti sconsideratamente rischiereste di finire in rosso.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il sentimento c’è è così nascosto che non si vede, ci vorrebbe una poesia o il brano di un romanzo psicologico per portarlo in luce, chiarendolo simultaneamente a voi e al bel tipo che vi ha stregati. Voglia di bellezza e armonia in casa, ma vi scontrate con le critiche di parenti più anziani e navigati che vi sconsigliano un investimento in questo momento.

Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: L’incertezza domina la scena, davanti alla prospettiva di diventare amore, un’amicizia traballa, spaventata dai possibili risvolti futuri: se le cose non gireranno, un domani vi perderete non solo la nuova fiamma, ma anche il vecchio amico! La creatività reclama piena libertà d’azione, ma dovete far i conti con i confini angusti della realtà e con le attuali possibilità finanziarie, risicate dalla crisi.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Riguardo a una scelta affettiva continuate a vagolare chiedendo consigli a parenti e amici senza riuscire a decidervi, è la vostra insicurezza a parlare per prima, probabilmente la pancia sente che non si tratta della persona giusta… Un gran da fare in casa, per porre rimedio all’ondata vandalica, alias i vostri figli, che hanno seminato briciole e disordine ovunque!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Lettere d’amore, fino a ieri ci avreste riso sopra, ma oggi la trovate un’idea geniale, soprattutto se avete uno svarione da farvi perdonare o un sentimento da dichiarare senza riuscirci. Trattative in corso sul lavoro ma ancora in alto mare, evitate di affrettare i tempi, fareste solo un flop. Il vostro buon cuore vi rende disponibili per aiutare un amico che ha bisogno di una mano.

Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Tra i vostri ideali amorosi, ispirati da poesie e novelas e la verità dei fatti, (con un partner dal carattere divergente rispetto al vostro), la crisi è quasi scontata, specie se per lavoro o per ragioni personali state attraversando una fase di fragilità emotiva. Sesso e sentimento su binari divergenti. Sul lavoro avete grandi potenzialità e lo sapete, ma finché il progetto rimane nebuloso, non avanzate di un millimetro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potete parlare di cultura e viaggi ma non d’amore, oggi è un argomento tabù! Al centro dei vostri pensieri il lavoro lasciato in standby ieri e che vi attende al varco lunedì e il cumulo di faccende domestiche inevase tra cui l’odiata spesa settimanale, una vera prova di forza per la muscolatura delle braccia. Troppi impegni per essere un sabato e non ve ne potete neppure lagnare, perché a prenderli siete stati proprio voi!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Niente legami, possessività, gelosia, tutte emozioni che non sono nelle vostre corde, tutt’al più vi accontentate di una bella amicizia amorosa, ci si incontra quando se ne ha voglia, regalandosi a vicenda un pò d’amore. Insolita incomprensione tra amici, non è da voi, sempre così altruisti e disponibili, ma quando qualcuno cerca di approfittare della vostra gentilezza, gli chiudete la porta in faccia!

Oroscopo del Giorno 27 Giugno 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Romantici come poeti narratori dell’800, forse perché grazie ai loro scritti vi siete imbevuti di passione o forse perché anche in voi si nasconde un letterato desideroso di esprimere tutto il suo pazzo cuore… E allora fatelo, non tenetevi tutto dentro! Passo rallentato, proprio quello che più vi si addice col vostro lento ritmo e quel filo di pigrizia già scritto nel Dna.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamorati dell’amore e smaniosi di innamorarvi, proprio come cantava Baccini: più della persona sognate l’emozione, la poesia e la freschezza di quei magici momenti, che fanno fiorire il vostro giardino segreto, insomma la primavera del cuore. Potenziale creativo in espansione, fosse per voi sfornereste un’idea geniale dopo l’altra, dimenticandovi che occorrono basi solide perché possano attecchire.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamorati lo siete e si vede, con quella voglia di romanticismo che trapela da ogni gesto e da ogni parola. Tutto a meraviglia se il partner vibra sulla stessa frequenza, ma se lo sentite distratto o lontano, vi adombrate, chiudendovi in voi stessi, peggio ancora cercando alternative… Ramanzina da parte del vostro allenatore, ma non potete dargli torto: in squadra siete completamente assenti…