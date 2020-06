Ristorante Parco Verde San Marino

Le novità dell’Estate 2020

Per questa estate 2020 così alternativa, Ristorante Parco Verde San Marino si rinnova e si reinventa ma sempre con il solito obiettivo: quello di regalare a tutti i suoi ospiti momenti di relax e spensieratezza, godendo del buon cibo e di quella magica atmosfera che solo la natura e l’entroterra sanno regalare.

Dal 2009, Claudio insieme alla moglie Manuela, i proprietari, sono il punto di riferimento per chi vuole concedersi un piacevole momento di gusto e relax in una location incantata immersa nell’entroterra sammarinese.

Dopo l’emergenza sanitaria Covid19 il ristorante, disinfettato e riadattato in rispetto delle attuali norme di sicurezza, è pronto ad accogliervi nel migliore dei modi, per farvi godere del buon cibo in assoluta serenità.

Il tratto distintivo dell’estate firmata Parcoverde è sicuramente la novità di quest’anno: il Picnic! Reduci da mesi di lockdown, è sempre più forte in tutti noi la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, in totale sicurezza, circondati da chi amiamo e perché no… da ottimo cibo! Per questo Claudio e Manuela hanno pensato di esaudire il desiderio dei loro clienti mettendo a disposizione un cestino da picnic molto sfizioso.

All’interno del cestino troverete un’ampia selezione di proposte del territorio da gustare comodamente in mezzo al verde del parco oppure, chi preferisce, potrà accomodarsi nella veranda esterna adiacente al bosco o nella nuova area del ristorante prossima all’ingresso.

La cucina del Ristorante Parco Verde vi delizierà con proposte di carne e pesce: da quelle più tradizionali a quelle più innovative. Una ricca selezione di antipasti, primi piatti con pasta rigorosamente fatta in casa e secondi realizzati con ingredienti e materie prime di alta qualità reperite in base alla stagionalità.

Da non perdere, la super pizza gourmet con impasto romano a lunga lievitazione: soffice, gustosa e altamente digeribile. Ad accompagnare queste sfiziose portate ci pensa un carta dei vini attenta e curata; birre artigianali e distillati ricercati.

Un luogo che unisce alla perfezione ottimo cibo e magica location!

Ristorante Parco Verde

Strada di Monte Cerreto 51, San Marino

Tel: 0549-992695