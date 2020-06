Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì è il segno del Sagittario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Divertimento, sport, gioia di vivere: tutto questo lo condividete con la persona amata e lo trasmettete ai vostri pupi, disinvolti e trasgressivi come voi. Viva l’indipendenza, l’azione e la sfida: con queste credenziali le relazioni interpersonali si riconfermeranno super. Un gran da fare oggi tra tasse, appuntamenti in banca e pagamenti vari!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passionalità intensa, se vi siete presi una cotta ora siete a livello braciola sul grill. Sentimenti caldi e sinceri su tutti i fronti, dalla coppia all’amicizia, in viaggio rivedete le vostre posizioni chiedendovi eventualmente scusa per gli sgarbi e i comportamenti inopportuni. Se si tratta di gareggiare, brillare, emergere, sareste sempre pronti anche nel mezzo di una splendida vacanza, figurarsi in azienda!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione bollente, persino urticante, esplosa così in viaggio, quasi evocata da ricordi di vite precedenti. Magari vi siete già incarnati e amati in quel luogo e ora ritrovandovici per ragioni professionali o di stuido, qualcosa vi torna in mente. Se lavorate in proprio e potete disporre del vostro tempo come vi pare, l’attività preponderante oggi è il viaggio, sia per affari che per piacere.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia battagliera, si discute per sciocchezze, la destinazione delle prossime vacanze, le uscite col quattro zampe, ma anche per guasti domestici e contese con i vicini. Con un’attività in proprio andate fortissimo, ma quante arrabbiature vi viene a costare! Finito l’orario di lavoro o se ne siete sprovvisti, il diversivo diventa il bricolage: attenti a non farvi male, però, non tutti sono nati con martello e seghetto in mano!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Passione sotto ai tacchi, il batticuore non fa parte del quadretto giornaliero… anche l’amore stanca e voi che tornate da un viaggio d’affari o di lavoro cominciate a sentirvi affaticati. Delusioni per chi ha puntato su un flirt che in capo a un paio di settimane si sta rivelando un bluff. Sempre zelanti e pragmatici sul lavoro, anche se l’ambito in cui sfoderate i vostri talenti oggi non è necessariamente l’azienda.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un luogo, un ricordo e subito vi rituffate nel passato, ripensando a una storia di tanti anni fa, finita per un litigio. Strana tentazione ricercare quella persona che magari abita ancora lì… in fondo non l’avete mai dimenticata! In partenza per lavoro, evitate di prepararvi troppo in fretta: la velocità non è nelle vostre corde e vi fa rischiare dimenticanze inopportune.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggi d’amore vi arrivano da vari fronti o con diverse modalità: non tutti amanti, naturalmente, amici, parenti, che vi vogliono bene e vi stimano, dimostrandovi concretamente il loro affetto. Se il lavoro non gira, inutile spremersi le meningi, oggi anche le sinapsi vogliono prendersi una pausa. Certo, tra tante contrarietà il lavoro vi affatica il doppio, specie se qualcuno interferisce di continuo nei vostri progetti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nella sfera delle amicizie qualcosa è in fase di cambiamento e lo sapete bene, sentite la fiamma della passione divampare per qualcuno che conoscete da anni. Era un semplice amico, simpatico, complice, ma nulla di più. E invece ora… La vita è ricca di sorprese! Competitività quasi scontata da parte dei colleghi, ma dagli amici proprio non ve lo sareste mai aspettato…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Battibecco con il partner, due sensibilità diverse e contrapposte che ogni tanto fanno scintille, ma oggi in particolare cozzano violentemente l’una contro l’altra. Ma è questo il sale del rapporto, altrimenti dopo un pò vi verrebbe a noia. Incredibile ma vero, riuscite a concludere un grosso affare che da mesi sfuggiva anche a colleghi più scafati e navigati di voi, merito della vostra dialettica divertente e strampalata.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi in amore, addirittura esagerati, se non siete voi quello appiccicoso, lo è il partner, permeato da una corrente di insicurezza a fasi alterne. Forti e trasgressivi invece gli amici, con i quali spendete e spandete! Il must della giornata è la flessibilità: chi si arrocca sulle proprie posizioni perde, vincente invece il tipo elastico, adattabile alle circostanze. Spese pazze sostenute da buoni guadagni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti romantici, vi sentite cavalieri senza macchia o dame medioevali in attesa del principe a cavallo. In realtà non siete affatto sprovveduti, avete una visuale netta e precisa della situazione. Coi colleghi fate fronte unito, contro le pretese assurde del vostro capo che vi comanda a bacchetta comodamente installato sulla sua poltrona manageriale o già spaparanzato su una spiaggia esclusiva… c’è chi può!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Voi il romanticone e lui o lei concreto e con la testa sulle spalle…Potreste essere cane e gatto, invece vi completate a vicenda. Pieno accordo su un argomento: le spese, entrambi adorate sfoderare la golden card per procurarvi il necessario… ma soprattutto il superfluo! Giornata da stacanovisti, iniziate il mattino presto e non smettete, a malapena per pranzo trangugiate un panino, con un unico obiettivo: concludere presto!