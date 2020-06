Vasco Yamaha Tracer 847 R: il Blasco fa il bis a Rimini!

Vasco Yamaha Tracer 847 R – La storia si ripete: Vasco Rossi fa il bis! Dopo la “NOVE”, il rocker di Zocca si innamora un’altra volta di una moto made in Romagna.

Visto lo slittamento delle prove per la sua tournée estiva saltata a causa dell’emergenza Covid19, il Blasco è tornato a Rimini questa volta da turista, confermando la sua solita “315”, la suite al terzo piano del Grand Hotel di Rimini in cui soggiornò il grande Federico Fellini.

Durante la sua vacanza al mare, Vasco decide di fare visita, con tanto di selfie, alla concessionaria ufficiale Yamaha D&G Motorsport di Rimini, nella quale proprio un anno fa, scelse la “NOVE”: la moto limited edition firmata Oscar Tasso, responsabile della concessionaria

E a un anno di distanza dalla “NOVE”, non poteva non innamorarsi della grande novità in casa Yamaha: Yamaha Tracer 847 R. La Tracer limited edition firmata Oscar Tasso, ha fatto subito fatto breccia nel cuore del cantautore che oggi l’ha ricevuta ufficialmente dal team Yamaha di Rimini.