Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Belle parole vi scaldano il cuore, magari sono appunto parole, ma voi ingenui e passionali le prendete molto sul serio. Apprezzamenti incoraggianti ai vostri figli alle prese con gli esami, sapete che l’autostima è importante, perciò lavorate sulla loro. Mattinata impegnativa sul lavoro ma non difficile, a patto che contiate solo sulle vostre forze, senza aspettarvi appoggio dai colleghi, oggi ciascuno fa per sé.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il partner vi manca tendete ad irrigidirvi inalberando l’orgoglio, saranno gli amici teneri e positivi ad ammorbidirvi pian piano, spingendovi a socchiudere le porte del cuore: se qualcuno arriva e bussa non trovatevi impreparati. Bravi e in gamba come sempre sul lavoro, più di sempre, anche quando l’energia è fiacca e la motivazione sotto i tacchi andate avanti comunque con la determinazione di un carrarmato.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Col partner il dialogo è piuttosto ridotto, fatto assai strano per chiacchieroni del vostro calibro, ma con una corrente affettiva così intensa che le parole sono di troppo: parlano molto meglio gli sguardi e le carezze. Oggi con le faccende domestiche siete davvero un disastro… meno male che un conoscente vi viene in soccorso all’ultimo minuto, ovviamente restituirete il favore!

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La vostra insana gelosia si dissolve solo attraverso un dialogo costruttivo, avete bisogno di continue rassicurazioni e sotto sotto la vostra è solo insicurezza e mancanza di autostima. Giornata pesante, ma ormai non è una novità. Se il lavoro c’è si corre per recuperare il tempo perduto, se manca per cercare un’occupazione o portare avanti le necessarie lotte sociali per evitare la chiusura dell’azienda.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: L’affetto è profondo, ormai lo sapete da settimane, mesi, anni. Tuttavia in certi momenti quando siete nervosi e il partner è altrettanto elettrico non potete fare a meno di esplodere, scatenando un polverone. Sempre stacanovisti, fa parte del vostro DNA. Oggi però la situazione vi pesa un pò, soprattutto se lavorate nel commercio e la clientela si rivela particolarmente indisponente, antipatica e piena di pretese.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con il partner avete il coltello dalla parte del manico, il vostro carisma ve lo tiene vicino eliminando alla radice qualsiasi causa di disaffezione. Insomma siete un’ottima coppia, anche se di carattere molto diverso. Sul lavoro, la clientela è gentile e disponibile ad ascoltarvi e a visionare tutte le novità che proponete loro con piglio entusiasta e deciso.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Serata dolce, col partner tenerezza e intimità sia nelle parole, sia nei fatti. Bello conoscere i nuovi amici dei vostri figli che vi trovano subito simpatici: l’affiatamento è massimo, quasi foste tutti coetanei, segno che vi siete aggiudicati il premio dell’eterna giovinezza. Le complicazioni del mattino cedono il passo a un clima pomeridiano ben più rilassato, la vostra simpatia cattura l’attenzione!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia affettuosa ma soffocante, perciò da giovani vi ripromettete di non comportarvi allo stesso modo con i vostri figli. Ma se questi già ci sono dovete farvi forza per non ricalcare le orma materne o paterne, assorbite con l’educazione. Il lavoro è l’aspetto più complicato e urticante della giornata, in proprio le cose girano a rilento, ma con la situazione attuale non potreste pretendere di più.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Cuore blindato, così avete deciso dopo l’ennesima rottura che stavolta vi ha fatto davvero male. Eppure se vi lasciaste un pochino andare scoprireste una fila di corteggiatori, tutte persone preziose che stravedono per voi e fanno di tutto per catturare la vostra attenzione. Il lavoro è parte importante di questa giornata, ma non necessariamente fortunato.

Oroscopo del Giorno 23 Giugno 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentite un gran bisogno di comprensione e di complicità, sentimenti che al momento mancano all’appello. Più suscettibili del consueto registrate tutto come un attacco alla vostra persona e alla vostra sensibilità. A chi non condivide il vostro pensiero chiudete la porta in faccia. Più facili le relazioni d’affari, grazie a un interlocutore che ha la faccia seria, ma sotto si intravedere un cuore gentile.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Romanticismo e passione si tengono a braccetto, regalandovi ore bellissime, soprattutto tra la notte e il primo mattino. Il vostro segreto, anche se passate tra i segni più taciturni dello zodiaco, è il dialogo di coppia intimo e intenso, tra voi due non ci sono segreti, mentre ne avete col mondo. Ottima mattinata per i creativi e i commercianti che dalle loro corde traggono le note migliori.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Meglio parlare di amicizie, famiglia, figli, punti chiave della vostra affettività. Sull’amore invece qualche dubbio: se rimpiangete qualcuno sperando in un ritorno, dovete attendere ancora per un bel pezzo. Ottimo il rapporto coi colleghi che vi guardano con gli occhi fuori dalla testa ogni volta che andate in escandescenze, non ci erano abituati, di solito siete persone molto dolci!