Excellent Magazine Estate 2020

DISTINGUERSI IN UN’ESTATE DIFFERENTE

Cari amici lettori,

a nome mio e di tutta la redazione, dagli scrittori al reparto grafico… Benvenuti su questo nuovo numero!

Faccio da portavoce nella scrittura non solo per darvi un saluto ma anche un grande abbraccio, visto che questo numero sancisce il nostro e il vostro ritorno alla “normalità” (speriamo!) post Covid19.

Inutile elencare le difficoltà che tutti noi abbiamo dovuto sopportare e che stiamo ancora parzialmente sopportando, cercando di lasciarci alle spalle il peggio. Giusto o sbagliato, ognuno ha diritto di pensare ma soprattutto di credere a ciò che vuole, l’importante è evitare la nostra separazione, restando uniti e sentendoci orgogliosi di essere italiani: persone oneste e capaci che hanno scritto la storia della civiltà del mondo. Il 70% del patrimonio artistico mondiale è italiano, che questa sia l’estate per vivere le nostre vacanze proprio in casa, in Italia.

In questo numero estivo della rivista abbiamo dedicato alla rubrica Viaggi uno SPECIALE ITALIA. Tra mare, lago e montagna alcune delle perle del nostro territorio. Con il “Bel Paese” è difficile sbagliare meta, è più facile sbagliare la metà… con cui viaggiare.

Se siete “Femmine” e volete distinguervi sotto il sole che sia al mare, al lago o semplicemente in piscina, nella rubrica Moda potrete trovare quei costumi che certamente renderanno il maschio privo della capacità di mantenere la distanza di sicurezza da voi. Tranne suscitare nelle vostre “amiche” quella certa invidia.

#DISTINGUERSI

Questa volta il nostro focus sul tratto distintivo lo troverete in Motori dedicato ad un progetto della D&G Motorsport (Concessionario Yamaha di Rimini) firmato da Oscar Tasso: Tracer 847 R.

EXCELLENT Marketing ha realizzato il servizio fotografico in una serie di pose dark per Yamaha Italia.

EXCELLENT Magazine è orgogliosa di pubblicare in esclusiva questi scatti come esempio di creatività nella creazione del vero tratto distintivo di una moto che esce dallo schema, per rimanere di serie.

In copertina, il tratto distintivo è espresso da Bugatti Divo: le Hypercars èersonalizzate, in numero limitato.

Buona Lettura!

Massimiliano Pozzi