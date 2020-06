Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Di regola la vita sociale vi attrae ma oggi, con le batterie scariche, non vi divertite come al solito. In più a tarda sera vi accorgete di stare perdendo il vostro tempo, quando invece potreste dedicarlo a una persona di famiglia che ha bisogno di voi. In programma con gli amici una bella escursione, ma qualcosa al momento di alzarvi vi dice no, una sottile emicrania o un senso di stanchezza profonda.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se con il partner andava così così, grazie a una serata allegra con gli amici anche l’umore di coppia si tira su, ritrovando l’entusiasmo e l’intesa dei primi tempi. La compagnia delle persone è molto più di un allentamento della tensione e dell’espressione di sé, è un contatto energetico. Un’occhiata ai vostri conti: contenti degli investimenti che, nonostante le previsioni, stanno riprendendo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore c’è, almeno in coppia, vi basta guardarvi negli occhi per sorridervi e ritrovare l’intesa, turbata dalle solite beghe di famiglia: i vostri e i suoi che non si vedono di buon occhio e in più vi montano l’uno contro l’altro, o almeno ci provano… Sabato, giorno di pulizie e faccende di casa, spesona irritante da quando bisogna fare la coda e magari anche un pò di ginnastica, ora che la palestra ha riaperto i battenti.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi in amore ma distratti con gli amici, sono loro a rincorrervi invitandovi qua e là, mentre voi preferireste trascorrere la giornata tranquilli con la vostra dolce metà… dopotutto siete romantici! Shopping mania, sapete di sbagliare in un momento di crisi che un domani potrebbe toccare anche voi, tuttavia la smania di possesso tipica del segno si estrinseca nell’acquisto, a volte anche minimale.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è solo un’idea, un sogno, un desiderio o forse un’illusione, comunque qualcosa che al momento sembra evadere dalla vostra realtà, o al massimo farne parte marginalmente. Se la coppia c’è, col partner sono più liti che baci, se manca sognate una creatura fatata. Se siete nel commercio e avete a che fare con il pubblico oggi dovreste mettervi la mascherina, e non solo quella chirurgica!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affettuosità tra voi e il partner, vi vengono dal cuore parole poetiche e piene di passione che sconfessano anche l’immagine stereotipa di voi taciturni, con la bocca cucita. Se avete un’attività commerciale ci mettete intuito, fantasia e molta disponibilità, lo stesso vale per le iniziative di volontariato, dove non vi fate mai trovare impreparati.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tenetevi stretto l’amore di Venere, anche se sentimento e sesso non vanno nella stessa direzione e la vostra affettività più dolce e sottile mal si accorda con la spinta erotica. Se il capo vi chiama per un’emergenza o se già per accordo oggi siete di turno, vi svegliate con un diavolo per capello: nessuna voglia di sgobbare proprio oggi che gli amici si divertono, ma tenendo duro la serata sarà piacevole…

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Magari in amore idealizzate un pò l’oggetto delle vostre brame ma è normale nella fase “a” della relazione, poi piano piano si scopre la vera identità: a volte il rapporto regge e si trasforma, a volte no, ma sicuramente voi appartenete alla prima categoria… Se il lavoro vi tocca per turno, inizialmente siete un pò contrariati ma pensando saggiamente a chi il lavoro non ce l’ha, cambiarete idea…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni, allegri e consapevoli, lungi la possessività da voi, l’amore è come una farfalla, bella da ammirare finché si posa su di voi… ma se cambia fiore, inutile rincorrerla! Creativi all’opera, chiaro fin da subito che non si tratta di un vero lavoro: solo per pochissimi la remunerazione è garantita ma lasciar fluire le emozioni, vi accende lo sguardo di una luce nuova.

Oroscopo del Giorno 20 Giugno 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Distratti nei confronti del partner, e forse lui o lei lo è altrettanto nei vostri: non è giornata da fare micio micio, presi dalla voglia di libertà, di vacanza, di spazio, ma emotivamente troppo stanchi per mettervi in pista… Se avete la fortuna di abitare sulla costa, lago, mare o fiume andrà comunque bene, oggi vi rilassate guardando l’acqua, come ipnotizzati: è il vostro elemento, il serbatoio della vostra anima.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La gelosia c’è ma al partner non da fastidio, anzi la considera una riprova del vostro amore: beati voi che riuscite a fargliela bere così, ma effettivamente innamorati lo siete per davvero e la passione con cui vi avvinghiate all’amato bene ne è la riprova più evidente! Niente lavoro oggi, almeno non alle dipendenze, ma se siete creativi e la natura vi ispira, darete il meglio di voi stessi!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Come in sala d’attesa, non dal dentista però, ma al negozio della felicità: già domani qualcosa si potrebbe sbloccare e una persona alla quale pensate intensamente si potrebbe finalmente dichiarare. Tempo libero tutto dedicato al volontariato, ma non necessariamente a persone… bravi a ripulire il pianeta, ma ricordate che il mondo comincia proprio da voi stessi!