Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Tutto cuore, in un rapporto candidato alle nozze d’oro. Il sesso oggi però non è da dieci e lode e forse nemmeno da sei meno… tranquilli, avrete tutto il weekend per rifarvi. Di venerdì il capo vi spreme come limoni, il pressing di solito vi dà carica e velocizza i tempi, ma oggi con l’energia sotto ai tacchi faticate moltissimo ad arrivare a sera, lasciando magari anche qualche sospeso.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è il rapporto è sereno e tranquillo, magari non fate i fuochi artificiali ma vi volete un gran bene e sapete di poter contare sull’altro. Per i single nulla di nuovo all’orizzonte, solo nuove amicizie, se poi qualcuna diverrà amore è presto per dirlo. Il lavoro è il clou della giornata e nulla di strano di venerdì, specie se avete un ruolo direttivo e dovete far girare tutto alla perfezione.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Inutile tentare di far convergere il sesso col sentimento, visto che viaggiano in direzione opposta. Lasciate perdere il lettone e puntate piuttosto al cuore, oggi ne trarrete più soddisfazioni. Giù di squadra sul lavoro, faticate ad accettare i cambiamenti che osteggiate per partito preso. Studi e commerci rallentano in modo preoccupante e anche ad un esame vi arrabbiate con voi stessi per non aver reso come potevate.

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi col partner e un filo competitivi con gli amici: sembrate angioletti sereni e soddisfatti di essere finalmente in vacanza, almeno fino a lunedì. Ma dentro qualcosa vi rode basta una battuta a farvi reagire bruscamente. Giornata pesante ma sul lavoro non vi perdete d’animo, sapete che il capo è un rompiscatole, ma preciso e puntiglioso proprio come voi, perciò tutto sommato andate d’accordo.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Cuore e sesso divergenti, peggio ancora voi divergenti dal partner. Insomma oggi ognuno fa per sé ed è meglio non incrociarsi, almeno si evita di litigare. Battibecchi e tensioni a gogò. Sul lavoro giornata pesante come ogni venerdì, ma mentre altre volte vi sentite soddisfatti, oggi la sensazione generale è di frustrazione, almeno per gran parte della giornata.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore non è l’argomento principale della giornata, casomai sono altre le vostre priorità. In compagnia però vi ritrovate al centro della scena, magari inizialmente per una polemica, poi il vostro magnetismo catalizza l’attenzione generale. I colleghi si dividono in due fazioni: quelli che vi seguono dandovi ragione e quelli che per partito preso vi danno sempre contro su ogni vostra osservazione.

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT: Amate il partner ma dopo un litigio proprio non ve la sentite di far finta di nulla, coccolarlo e lasciarvi coccolare. Niente desiderio, niente bramosie, l’affetto perdura perché non basta una litigata a scardinarlo, ma oggi non siete dell’umore giusto. Nervosi in famiglia, isterici anche sul lavoro, non che ne abbiate colpa: quando si ha a che fare con altrettanti isterici lo si diventa di default.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto ai vostri luminosi ideali il comportamento del partner oggi lascia un pò a desiderare, ma fin qui la cosa non vi scompone, mentre vi arrabbiate prendendola molto male se anche i figli seguono l’esempio genitoriale. Rancorosi in amore, isterici sul lavoro. Davvero curioso per un Bilancia, sempre così diplomatico e controllato, andare in escandescenza, ma qualche volta succede anche ai migliori!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Splendida serata sia per chi il partner ce l’ha, sia per i cuori solitari in attesa di qualche incontro speciale. Lo spirito del solitario introspettivo non è nelle vostre corde: per dare il meglio di voi stessi avete bisogno di persone che vi vogliano bene. Il lavoro non è il vostro pensiero principale, soprattutto se il vostro posto è saldo e non temete ribaltoni. Rampanti anche le finanze!

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il partner vi dà contro, ma voi oggi non siete dolci e arrendevoli, tutt’altro: gli rispondete per le rime e di battuta in battuta l’atmosfera si fa via via più elettrica e la tensione si taglia col coltello. Sul lavoro: interlocutori promettenti sul fronte estero, in attesa che riaprano la frontiera cominciate a programmare futuri viaggi, indispensabili per curare i vostri affari in loco.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’eros va in una direzione molto piacevole per voi e il cuore in un’altra, contorta e segreta. Inutile fingere di provare sentimenti, o al contrario negarseli, il sesso invece si estrinseca in modo più lineare e senza troppi perché. Affari gestiti con maestria, poche parole ma fatti concreti, lo stesso vale per gli esami dove dimostrate una preparazione encomiabile, unita a un’eloquenza straordinaria per il vostro segno.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giù l’amore, su l’amicizia, bastano poche lapidarie parole per tratteggiare la situazione del momento. Il pensiero a un ex, forse incontrato per caso e mai dimenticato, vi toglie la consueta allegria. Rampanti sul lavoro, solo a casa sentite di aver perso mordente e motivazione, perciò le faccende le lasciate alla colf o alla vostra dolce metà che per farvi piacere si accolla tutte le mansioni di regola condivise.