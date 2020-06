Vacanze Italia Estate 2020: da nord a sud le mete più belle

VACANZE ITALIA ESTATE 2020

DA NORD A SUD: LE METE PIU’ BELLE

Vacanze Italia Estate 2020: Mai come quest’anno il patriottismo ha pervaso il nostro cuore e dopo l’emergenza sanitaria Covid19 è arrivato il momento di scoprire, ammirare e sostenere il BelPaese. Ecco uno SPECIALE ITALIA dedicato alla nostra Penisola: da nord a sud, i luoghi da sogno per ritrovare la pace.

Lago di Braies (Trentino Alto Adige) Color smeraldo d’estate e bianco ghiaccio d’inverno. Un vero e proprio spettacolo della natura incastonato tra montagne a dir poco eccezionali. Il Lago di Braies è il più grande delle Dolomiti, famoso per la sua atmosfera incredibilmente romantica. In ogni stagione dell’anno è il punto di partenza per passeggiate, alpinismo e gite con le racchette di neve.

Lago Verde (Piemonte) Le spettacolari montagne piemontesi regalano gioielli di rara bellezza. Il Lago Verde è un angolo di paradiso nella zona della Val di Susa, più precisamente in Valle Stretta. Un territorio compreso tra il comune francese di Névache e il comune italiano di Bardonecchia. Sorge qui l’affascinante specchio d’acqua che deve il suo nome al caratteristico color smeraldo.

Val Brembana (Lombardia) I monti sono a due passi da borghi, località turistiche e termali, raggiungibili tramite sentieri che portano a rifugi immersi nella natura. Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta: escursioni in alta quota, percorsi alpinistici, luoghi incontaminati dove incontrare camosci e caprioli. Un paesaggio perfetto da esplorare, durante la bella stagione, anche in bici.

Ponza (Lazio) Eugenio Montale la definì “un paradiso in terra”. L’interno è prevalentemente montuoso e solcato da mulattiere che portano all’area vulcanica: vale la pena percorrerle a piedi o in bicicletta, specie se all’imbrunire. Proseguendo oltre il porto turistico ed il centro storico si incontra il famoso Borgo di Santa Maria con il suo caratteristico e romantico porticciolo.

Polignano a Mare (Puglia) La cittadina si erge a picco sul mare, affacciandosi sull’orlo di una scogliera appuntita alta 25 metri e frastagliata da un interminabile susseguirsi di grotte. Le abitazioni del centro storico, attraversate da un groviglio di viuzze, si protendono sul mare con terrazze e pittoreschi affacci a strapiombo che, al tramonto, lasciano chiunque senza fiato.

Dolomiti Lucane (Basilicata) Con quei picchi selvaggi sembrano uscire dalla natura in un’alternanza di guglie e sagome che scatenano la fantasia e assomigliano ad animali montani come civette ed aquile reali. Nei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, sono destinazioni perfette per essere visitate d’estate, magari allungando il tragitto dai monti ai borghi vicini.

Favignana (Sicilia) Favignana è l’isola maggiore dell’arcipelago delle Isole Egadi. Con il suo paesaggio vario e diversificato alterna tratti rocciosi a tratti sabbiosi, come la spiaggia di Lido Burrone. A Cala Rossa, a Cala Azzurra e al Bue Marino, ampi strapiombi di tufo incisi in mille blocchi arrivano a lambire il turchese del mare, offendo splendidi contrasti cromatici.

Isola di San Pietro (Sardegna) Di fronte alle coste sulcitane spicca un’isola con scogliere alte e frastagliate che degradano in modo aspro verso il mare cristallino, dove si aprono insenature con calette incantevoli, ben lontane dal turismo di massa. Carloforte è l’unico centro abitato: paese dalle influenze liguri, i cui abitanti sono discendenti degli antichi pescatori di corallo di Pegli.