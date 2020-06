Oroscopo del Giorno 18 Giugno 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 18 Giugno 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Da un’amicizia sarebbe potuta nascere una bellissima storia e invece probabilmente vi siete persi una ghiotta occasione. Strana indecisione per voi Ariete, tra i segni più determinati e cocciuti. Cruccio particolare una promessa fatta e non mantenuta: è ora di rimediare, non deludete l’amico che crede in voi. Luna golosa, sia di emozioni sia di dolciumi, accontentarla sarà un piacere anche per voi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Single incontentabili, qualsiasi occasione vi capiti la snobbate, nessuno è alla vostra altezza… non sarete diventati troppo superbi? L’ipotesi più accreditata, ma tenuta ostinatamente segreta, è la paura di coinvolgersi e di scottarsi! Sul lavoro: da oggi a domani pomeriggio sarà un indicibile tour del force. Lenta ripresa del commercio, con qualche bella promozione che attrae la clientela.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Voglia di innamorarsi, ma per voi è un filo pericoloso. Attraversate una fase felice di ottimismo e positività, ma il rischio è di coinvolgersi per qualcuno che non si merita la vostra bella persona o peggio di un ex che a suo tempo vi ha fatto tanto soffrire. La famiglia è condizionante, passi se a darvi lavoro è appunto l’azienda di papà, ottimo stipendio e compiti tutt’altro che faticosi.

Oroscopo del Giorno 18 Giugno 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma voi, che preferite centellinare le situazioni come il vino buono, su questo ci fate addirittura le uova. Eppure le carte in regola ci sono, attrazione fisica, simpatia, buona propensione di cuore… Studio o lavoro vi portano fuori sede, magari per un giorno soltanto, ma quanti impegni e responsabilità concentrati nell’arco di poche ore!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Battibecchi da mattina a sera, in fondo qualcosa del partner non vi convince e la sensazione quotidiana è che vi racconti parecchie bugie. Eppure, nonostante tutto, la chimica tra voi funziona a meraviglia! Soddisfatto chi lavora in proprio, non si può dire lo stesso se la vostra attività vi mette per otto ore al giorno a contatto con gli altri, oggi particolarmente esigenti e tutt’altro che educati.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Molto amati, parola della Luna, in coppia filate che è un piacere. Tenerissime quelle in attesa di un pupo, fingete di beccarvi sulla scelta del nome o del colore degli occhi da ordinare alla cicogna, ma è chiaro come il sole che vi volete un mare di bene. Studi e affari procedono bene, a tratti velocissimi, col rischio di destabilizzarvi, e poi rallentati dalla vostra innata prudenza.

Oroscopo del Giorno 18 Giugno 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi picchia in testa, ma in realtà è un’illusione, un sogno, un gioco romantico, per ora senza costrutto. Da un lato l’attività professionale vi pesa, soprattutto oggi che dopo la faticata dei giorni precedenti, vi sentite impigriti, buttarsi giù dal letto al suono della sveglia vi appare davvero un supplizio. Un pò meglio se avete un’attività in proprio, soprattutto a carattere sociale o commerciale.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Emozioni profonde ma non per questo dolci e promettenti nel cuore, può trattarsi di un rancore o di un dispiacere mai digerito, che all’improvviso torna alla memoria mettendovi di pessimo umore. Bella giornata per chi, con attività di moda, estetica, ristorazione, si sta dando da fare per risalire la china: sul volto dei vostri clienti leggete un pò più di serenità e di interesse per le vostre proposte.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Famiglia tenera ma appiccicosa, esattamente quello che a voi non va giù, liberi come gabbiani, insofferenti alle catene, anche se fatte di zucchero. Forte la sensazione di prigionia, che vi rende irritabili e irritanti: attenti a non ferire chi non lo merita. A parte chi viaggia per lavoro (e quando viaggiate voi siete sempre contenti), gli altri si sentono ingabbiati, peggio ancora chi lavora nell’azienda di famiglia.

Oroscopo del Giorno 18 Giugno 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gelosia manifesta, sull’argomento potreste scrivere un dramma che farebbe invidia al grande Shakespeare… Una ragione recondita c’è, allo specchio non vi piacete e vi sentite inadeguati a reggere la concorrenza. Vi sbagliate di grosso, l’avvenenza non basta, ci vuole anche personalità! Buone opportunità professionali all’estero, nel Bel Paese invece, già in atto un viaggio di lavoro con buone prospettive.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La vostra creatività, lo charme e quel pizzico di romanticismo vi rendono ineguagliabili! Voglia di inviare messaggini eccitanti, preludio di una bella notte d’amore, ma qualcosa in corner vi trattiene, forse timidezza, forse un filo di paura di non essere apprezzati. Trattative in corso per un acquisto importante, può trattarsi di qualcosa di personale oppure di una delicata fase del vostro lavoro…

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi sta incollato addosso come un abito sartoriale, ne parlate con disinvoltura, rendendo partecipi della vostra felicità almeno gli amici più stretti. Lettere e messaggi rassicuranti dall’amato, se ancora covate qualche dubbio lo risolvete entro la serata. Qualche trattativa in corso, ma il grosso del lavoro tocca a chi ha un ruolo di responsabilità o un’attività commerciale.