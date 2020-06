Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia serena, riunita a tavola a gustare i vostri deliziosi manicaretti. Se siete stanchi, ai fornelli recuperate vigore e la prospettiva dell’estate che si aprirà vi rende malleabili, perfino dolci, cosa che per un Ariete collerico è quasi un paradosso. Sul lavoro il ritmo è quasi rilassato, quasi che le vacanze fossero iniziate con un mesetto di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Per ora accontentatevi di un sogno e se le cose col partner non girano significa che questo periodo potrebbe diventare la cartina tornasole: o la va o la spacca. In ogni caso funzionerà come una parentesi meditativa dove ciascuno potrà riconoscere i propri torti e perdonare quelli dell’altro. Pesantissimo il lavoro: zeppo di progetti e di incognite, e magari anche con l’incubo di dover chiudere di nuovo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il sentimento è un vincolo o almeno lo vivete come tale, perfino il quattro zampe rappresenta un legame che vi trattiene con i suoi occhioni languidi ogni volta che uscite di casa… Il lavoro vi impegna moltissimo, ma poiché lo vivete come il lasciapassare per le vacanze, nonché fonte di denaro perché siano lunghe e avventurose, lo svolgete serenamente, col cuore pieno di aspettative.

Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Discussione familiare, roba di poco conto, ma al momento vi fa saltare la mosca al naso. Passerà, anche perché non ci sono i termini per portarla avanti a lungo, vi volete sinceramente bene e posate le vostre certezze su principi comuni e ideali tramandati da nonni e bisnonni. Complicazioni per chi è ancora in azienda, magari di famiglia e proprio su questo punto esplodono le tensioni già nell’aria da tempo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Basta sospetti e arrabbiature, il partner vi è fedelissimo, attaccato come il vischio alla quercia e non avete né bisogno di indagare né di telefonargli. Un filo di preoccupazione per i vostri ragazzi, alle prese con gli esami. In viaggio per lavoro rientrate trafelati e stanchi ma non abbastanza da rinunciare alla serata con gli amici, facendo già qualche progetto per il prossimo weekend…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Brutta cosa deludere il partner che, felice di un successo, si attende da voi altrettanto entusiasmo e il piacere di stare insieme. Peccato che stasera siate così scorbutici! Buon affare in vista a livello professionale, ma se vi illudete di spuntarla facilmente avete sbagliato indirizzo, sarà probabilmente l’interlocutore ad avere la meglio. Per consolarvi sappiate che i vostri investimenti oggi sono al rialzo.

Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una cosa è certa: quali che siano le vostre fantasie, anche le più torbide, vi state sbagliando di grosso. Niente tradimenti né amanti nascosti nell’armadio, il partner vi vuole sinceramente bene e stravede per voi, al punto da rivelarsi ossessivo. Quando il capo è assente i topi ballano, figurarsi oggi che, con la scusa di una supervisione in filiale, se ne starà via per il resto della settimana…

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Amori fantasmatici, platonici, immaginari, appagano l’anima fantasiosa e assetata di romanticismo anche quando il compagno non c’è o è di là da venire. Rivalità tra amici su questioni professionali; anche in famiglia oggi non gira: fareste meglio a riposare! Se avete dei progetti, inutile rincorrerli ora che la produttività zoppica, in un tentativo di ripartenza molto più arrugginito di quanto non avreste supposto.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia vi sentite stretti e con il partner addirittura prigionieri, solo gli amici capiscono a fondo e condividono il vostro bisogno di novità. Nonostante il caldo e la stanchezza, la vostra creatività continua a lavorare ad oltranza anche quando l’ufficio è in chiusura. E non finisce qui, dopo colloqui, contatti e trattative a casa vi aspetta il secondo round tra spesa, lavatrici e la cena da preparare.

Oroscopo del Giorno 17 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il partner è un ghiacciolo, con la vostra dolcezza e il tepore del vostro abbraccio riuscirete finalmente a scioglierlo. Si preannuncia una serata tutta moine, voi due da soli, basta musi lunghi e non detti, è ora di aprire il cuore e dirsi tutto, sarà bellissimo! Guadagni interessanti vi permettono di levarvi parecchi sfizi, dallo shopping fino alla cenetta che vi offrite per festeggiare un successo!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Attrazione fatale per il partner, ma anche fatale gelosia. Evidente che ne siete innamoratissimi, amate la famiglia e i vostri figli, tuttavia gli affetti non vi bastano, il vostro spirito di conquistatore punta a raggiungere sempre il massimo, a vivere forti emozioni e a realizzare sogni impossibili. Obiettivi chiari sul lavoro e i vostri programmi li portate a termine senza intoppi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avete tutto, l’amore del partner, parenti affettuosi, amici saggi e discreti, presenti al momento giusto, perfino con i colleghi andate d’accordissimo, se questo non è un buon carattere! Tranquilli sul lavoro, calmi perfino agli esami, soddisfatti di voi stessi e delle vostre potenzialità. Se miracolosamente siete riusciti a concludere tutto, stasera pensate solo a svagarvi, altrimenti non ne fate un dramma!