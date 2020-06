Classifica zodiacale Estate 2020 Leone: settima posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione , possiamo dire che questo periodo non è particolarmente interessante: qualsiasi progetto inizierete sarà molto difficile da portare avanti. Tanta fatica, stanchezza fisica e mentale.

Venere in sestile fino al 4 Agosto promette di donare serenità nel settore amoroso con tante possibilità per incontrare e conoscere nuove persone oppure per consolidare un rapporto sentimentale che prosegue, magari, da tanti anni.

Giove non si avvicinerà per tutto l’anno al Leone, questa è l’unica cosa certa! Se nel 2019, assieme al Sagittario, il Leone è stato il segno più baciato dalla fortuna, quest’anno dovrà fare tutto da solo. Visto che questo segno è molto forte ed eroico, saprà compensare la mancanza di fortuna con la sua attitudine all’impegno. State attenti alle spese pazze, alla voglia di acquistare cose di lusso e al desiderio di regali. La forma fisica è ok… quindi, alla fine, sarà un’estate sprint!