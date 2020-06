Classifica zodiacale Estate 2020 Cancro: ottava posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Cancro stilata da Excellent Magazine

Per il Cancro, Giove sarà in opposizione per tutto il 2020! Soprattutto, avrete problemi di linea, stress e forma fisica in genere. Chi sarà da solo avrà un anno poco spumeggiante e dovrà fare i conti con sé stesso e le proprie paturnie mentre, chi gode della compagnia sincera di un partner, della famiglia e di buoni amici, riceverà quelle “coccole” che il Cancro desidera fortemente e con costanza facendogli tornare il buon umore.

Classifica zodiacale Estate 2020 Cancro: Amore

Per voi il periodo migliore per ritornare ad amare e sperare nei sentimenti è quello che parte dal giorno 5 Agosto. Venere transiterà nel vostro cielo e vi offrirà la possibilità di incontrare nuove persone… Avrete davvero molte occasioni per innamorarvi nuovamente!

Classifica zodiacale Estate 2020 Cancro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, purtroppo gli svantaggi saranno tanti: evitate di investire denaro in situazioni poco chiare e in persone che conoscete molto poco.