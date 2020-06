Monopattini elettrici Ducati: la nuova linea di micromobilità

Il monopattino Cross-E brandizzato Scrambler® monta pneumatici tubeless “fat” anti-foratura, adatti anche a tratti di strada sterrata o molto irregolare. Il motore brushless fornisce una potenza continuativa di 500W e garantisce uno spunto eccellente sia in partenza sia su tratti in salita. La batteria da 375 Wh garantisce un’autonomia fino a 30-35 km , mantenendo una velocità media di 15 km/h con massima stabilità e confort di guida.

A distinguere i prodotti Ducati dagli altri in commercio è certamente la particolare attenzione posta al design curato dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Italdesign.

Monopattini elettrici Ducati – Il tema degli spostamenti urbani, coniugato all’attenzione per la sostenibilità ambientale, è un trend in forte crescita soprattutto nello scenario creato dall’emergenza Coronavirus. Ducati risponde a questa esigenza di mercato lanciando sette nuovi prodotti.