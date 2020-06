Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni in coppia, si parla molto, ci si racconta, ci si confronta. Niente lettone però, non siete in vena e poi non è detto che il sabato seradebba essere dedicato all’arte amatoria… dunque riposatevi! Voglia di viaggio per il primo weekend fuori regione, non subito però: stasera è tutta per il riposo, partenza domattina all’alba. Attenti a quel che mettete nel piatto a cena, niente pizza super condita!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Sull’amore per oggi sipario chiuso, fanno allegria invece le amicizie, smaniose di diventare qualcosa in più. Ma per ora, almeno per qualche settimana, preferite restare sempre guardinghi… poi si vedrà. Sul lavoro, cambiamenti a cui faticate ad adattarvi, soprattutto se avevate un ruolo importante e ora vi sentite declassati. Complicati soprattutto i commerci, causa clientela diffidente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Belle conferme dal partner di poche parole ma molto attivo nei fatti. La sua espressione allegra sarà un toccasana per il vostro umore, portato a vedere la vita color di rosa. Bene le finanze, non così gli studi, oggi particolarmente pesanti. Se date un esame preparatevi a un voto inferiore alle aspettative, oppure rimandatelo all’appello successivo.

Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La possessività non è nuova al vostro segno, ma ora la passione è più intensa e tutto ciò che accade lo vedete come se suonando la tastiera cercaste solo le ottave superiori, altrimenti il gioco non intriga abbastanza. La stanchezza di traduce spesso in mal di spalle, ma con una doccia e un riposino passa in fretta, in tempo utile per trascorrere una bella serata un pò su di giri con gli amici.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Decisamente oggi l’amore non è la vostra specialità, testimonial il partner arrabbiatissimo con voi, ma anche voi nei suoi confronti non siete da meno. Insomma oggi non gira: ai vostri occhi appare come un estraneo, diverso anni luce dalla persona di cui vi eravate innamorati, magari per puro idealismo, scambiandolo per un personaggio immaginario.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete alla fase della cotta oggi sarete addirittura spumeggianti; se la coppia c’è già vi godrete una serata particolarmente brillante. Sul lavoro avete molto spirito d’iniziativa anche propenso al rischio per riportare a galla la baracca. Intanto però stasera decidete di staccare la spina e divertirvi un pò… risultati si vedranno presto!

Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Micioni teneri e affettuosi nei confronti del partner che vi ripaga con eguale affettuosità. Se in coppia uno dei due però ha in mente una notte brava rimarrà deluso, sesso e sentimento vanno ciascuno per conto proprio, l’essenziale è star bene insieme. Un filo di emicrania dovuto a stanchezza, anche il sole ormai estivo può giocarvi qualche brutto scherzo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un sentimento si stabilizza e se in coppia c’era maretta, torna a regnare l’armonia. Merito anche dei vostri pupi che con la loro presenza e la loro tenerezza vi fanno sentire adulti stupidi e privi di cuore. La ripresa professionale è un’arte delicata che reclama simultaneamente energia, entusiasmo, ma anche prudenza… Idee chiare su un progetto che va affrontato con calma.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, sereni con gli amici, se poi avete figli vi godete la loro crescita, complimentandovi con l’amato per essere così attenti e bravi genitori. Nella vita sociale e lavorativa la vostra regola rimarrà comunque prudenza, bando all’euforia del “liberi tutti”, sapete che la libertà è un frutto molto vitaminico e va gustato con calma, altrimenti può diventare allergenico.

Oroscopo del Giorno 6 Giugno 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è ben venga, se manca pazienza. Sapete badare a voi stessi e anche se dall’esterno sembrate chiusi e malinconici, il vostro mondo interiore è i grado di appagarvi: poesia e romanticismo sono parte del vostro DNA. Idealismo batte malinconia 1-0, anche il viaggio è uno splendido antidoto: se avete un invito o una prenotazione cogliete la palla al balzo e partite il prima possibile.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione e possessività vanno a braccetto, sapere che il partner è un pò geloso di voi attizza il vostro desiderio nei suoi confronti, significa che è veramente preso e questo non può che farvi piacere. Ottimale la sera per praticare sport o partire direttamente alla volta del mare, moderando però la velocità, di scalmanati in giro ce ne sono già fin troppi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’affetto in famiglia c’è, solo che a momenti viene oscurato dalle nubi, solo un pò grigie da parte del partner; temporalesche invece a giudicare dal vostro umore. Basta guardarvi in faccia due volte oggi per farvi saltare come punti da una vespa. Gettarsi a capofitto nella vostra attività professionale oggi è un vero toccasana, arriverete a casa ancora carichi di adrenalina, ma meglio disposti verso una buona cenetta…