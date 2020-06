Bugatti Divo personalizzate: le hypercar esclusive su misura

La carrozzeria è stata in larga parte ridisegnata e sono state operate scelte tecniche precise che hanno come obiettivo il piacere di guida rispetto alla velocità pura. Il propulsore è il noto W16 da 1500 CV , ma il peso ridotto e la maggiore downforce ne hanno affilato il carattere: la velocità massima è limitata a 380 km/h , ma la biposto è ora in grado di sviluppare 1,6 g di accelerazione laterale.

Data l’ampia libertà di scelta consentita, non sono mancate di certo richieste per così dire… “curiose”! C’è chi si è limitato a voler replicare la configurazione di un’altra Bugatti, chi invece ha chiesto di integrare negli interni lo stemma di famiglia, la bandiera della propria nazione, il nome della propria compagna e persino le impronte dei propri figli!

Due terzi dei clienti hanno deciso di introdurre tocchi unici alle proprie vetture sul piano dei colori, dei materiali e di veri e propri elementi di design. I fortunati hanno proposto le loro idee a un team di esperti della Bugatti per mettere a punto ogni particolare della loro futura auto, ricevendo in seguito dei feedback ogni due settimane sull’avanzamento dei lavori e sulla realizzazione dei particolari personalizzati.