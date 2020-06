Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Kamasutra chiuso nel cassetto, avete bisogno di una pausa di riflessione: all’amore chiedete di più, ali per esempio! Dolce ricordare una persona perduta per varie vicissitudini, ma col passare del tempo la sua immagine si annebbia. Investimenti ai minimi storici ma una dritta illuminante vi sorge spontanea dalla mente, forse il punto di partenza per una risalita.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Maretta in famiglia, ma è solo questione di gelosia, insieme da poco vi tocca vedervela con suoceri e parentela del rispettivo partner, compito arduo che oggi vi mette l’uno contro l’altra. Sul lavoro la critica alle vostre iniziative da parte di persone incompetenti vi spinge a reagire male, richiudendovi in voi stessi. Tipico snobismo del vostro segno, quando manca la stima non perdete neppure fiato nel dialogo.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Dubbio, sospetto e dispiacere si intrecciano, se in coppia qualcosa non gira, subito immaginate loschi tradimenti in un mare di bugie. Qualche pecca, però, l’avete anche voi, troppo chiusi in voi stessi per appagare pienamente l’altro, per paura di perderlo lo tenete prigioniero. Rendimento scarso sul lavoro, accettabile se lavorate in proprio, ma problematico se siete parte di un team…

Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buoni amici vi danno le dritte giuste presentandosi a casa al momento opportuno, proprio quando il partner inizia ad aprire il libro nero! Coppia leggermente insoddisfatta ma non in crisi, basta qualche modifica per recuperare una splendida intesa. Sul lavoro, trattative con un interlocutore che non sa bene cosa vuole, anche tra soci c’è qualcosa da discutere, modulando aspettative e speranze.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata stimolante, anche se la ragione non sta sempre dalla vostra parte. In coppia saltellate tra una fiducia incrollabile e lo spirito indaginoso, attento a ogni parola o peggio a ogni virgola. Trattative scivolose sul lavoro, a voi le promesse non bastano, volete onestà e trasparenza: strategica la parola, garbata ma ferma! Sentirvi giudicati vi imbarazza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tra amicizia e amore il confine è sempre più labile, saltellate da un lato all’altro, senza riuscire a prendere una decisione definitiva. Più dei sentimenti il linguaggio del corpo dice tutto. Il lavoro è illimitato ovunque, sia in proprio che in azienda, tra affari proficui e una splendida comunicazione con il pubblico. Se vi siete coltivati un appoggio ora vi viene buono, di voi si sente parlare in toni entusiastici!

Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un conto sono le fantasie, vi sentite protagonisti di un film romantico immaginando nei dettagli tutte le sequenze della trama. Un altro conto invece è la realtà quotidiana, qui non occorrono gesti o dichiarazioni plateali, bastano tante piccole attenzioni alla persona amata. Sul lavoro, troppe idee e varianti vi complicano la vita anziché facilitarvela, allontanando la realizzazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore non è il pensiero dominante della giornata, se il partner c’è tendete a darlo per scontato! Il vero amore oggi è il lavoro, a meno che qualcuno non vi abbia rubato il cuore… Alla competitività voltate le spalle, credete nel lavoro di squadra e nello spirito cooperativo, tutti uniti e solidali contro la disoccupazione e i soprusi. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessività insolita nel vostro segno, la paura di essere traditi vi porta ad attaccarvi o, in alternativa, tradire per primi! Diverbio con la suocera per futili questioni, non sopportate critiche sulla gestione finanziaria. Sul lavoro, a stoffa per emergere l’avete, eccome… Infatti di voi si parla benissimo, capi e colleghi vi portano in palmo di mano. Così così le finanze, qualcosa nelle vostre casse entra…

Oroscopo del Giorno 4 Giugno 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alla fase del flirt vivete la situazione idilliaca dei primi passi insieme, mano nella mano e occhi negli occhi. Aura romantica e sorriso ebete stampato in faccia: siete così felici che qualsiasi cosa vi piova addosso, la vivete come una benedizione celeste! Sul lavoro siete l’apoteosi della creatività: visti dall’esterno sembrate svagati, assolutamente improduttivi, ma il lavorio è tutto interiore!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Momenti magici che neppure la vostra gelosia ossessiva riesce a rovinare: il passaggio dal flirt alla storia seria è dolce e rassicurante. Felici anche le coppie già datate che rinnovano la magia dei primi tempi. Sul lavoro la creatività è ai massimi livelli, la Luna vi rende ricettivi e tutto diviene fonte di ispirazione. Le vostre antenne leggono nel cuore degli altri come in un libro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se nelle vostra vita l’amore già c’è, vivete immersi un un’aura romantica. Sereni e soddisfatti anche da single, il sogno vi porta lontano e l’immaginazione crea pian piano la realtà. Dagli studi alla ricerca di una nuova occupazione, l’atmosfera attorno a casa si fa angusta e priva di sbocchi. Saggio chi guarda più in là, sentendosi cittadino del mondo. Attendete con impazienza che riaprano le frontiere.